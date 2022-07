Laura Chiatti, lo stupore non manca ma i vestiti sì | Fans a bocca aperta, si vede tutto

Laura Chiatti, un volto più che noto della televisione e dello spettacolo italiano. Di recente si è mostrata come forse in pochi l’avevano mai vista prima. L’immagine è sconvolgente, si vede tutto.

Laura Chiatti, nata a Castiglione del Lago in Umbria i l15 luglio 1982, ha dedicato fino a qui alla sua carriera svariati ruoli risultando una professionista davvero molto duttile: attrice, modella, cantante e doppiatrice.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto nel 2006 una relazione con Silvio Muccino, poi con Francesco Arca con cui ha convissuto fino al 2009 a Perugia. Dal 2010 al 2013 si lega al cestista Davide Lamma.

Nel 2014, si è ufficialmente fidanzata con Marco Bocci. Si sposano nello stesso anno a Perugia. Hanno due figli, Enea e Pablo. Arrivando alla sua carriera, nel 2000 debutta come attrice in Un posto al sole, anche se negli anni precedenti si era data da fare come cantante.

In seguito, fa parte del cast di Compagni di scuola, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7 e molti altri progetti di rilievo. Nel 2004, recita nel film Mai + come prima. Nel 2005 è protagonista di Passo a due.

Nel 2006 è nel cast de L’amico di famiglia e A casa nostra. Nel 2007 torna protagonista con Ho voglia di te e nel 2008 con Il mattino ho l’oro in bocca. Nel 2010 è protagonista di Io, loro e Lara. Nello stesso anno dona la voce a Rapunzel in Rapunzel – L’intreccio della torre.

Nel 2013 ha debuttato come conduttrice nel programma televisivo Riusciranno i nostri eroi. E stata pure ospite del Festival di Sanremo. Nel 2017 possiamo notarla in 1993, serie televisiva incentrata su Tangentopoli.

Laura Chiatti, così mai vista: il post social (quasi) senza veli

Laura Chiatti, un volto noto e apprezzato del cinema e della televisione italiana. Lei che, come molti altri vip, tenta nel miglior modo possibile di godersi il mare come e più che può.

Come possiamo facilmente notare sul proprio profilo Instagram, dove di recente ha pubblicato un post con didascalia: “Vestiti di cielo e di stupore. Ti porto al mare”. Una citazione di Fabrizio Caramagna, che l’attrice ha riportato accanto ad una fotografia molto sensuale.

La vediamo infatti sopra una barca sdraiata a pancia in giù mentre si gode il sole estivo. Possiamo notare tutte le sue forme, dato che è davvero quasi senza veli (se non fosse per il bikini a coprire – poco – il suo lato b).

Una forma strepitosa per lei, madre di due figli e sposata da tempo che però al suo corpo ci tiene eccome: e si vede, senza ombra di dubbio.