Cristina D’Avena, avete mai visto la sorella? Si fa fatica a distinguerle, sono identiche

Cristina D’Avena, dai più piccoli ai più grandi: è praticamente impossibile non conoscerla. Ma avete mai visto la sorella. Le due si somigliano in un modo che davvero lascia a bocca aperta.

Cristina D’Avena, nata a Bologna il 6 luglio 1964; cantante, attrice e conduttrice televisiva di grande successo. Dai più piccoli ai più grandi, in effetti, avranno idea di chi stiamo parlando dato che è stata una celebre interprete di sigle di cartoni animati e anime (cartoni giapponesi).

A soli tre anni, ha cantato allo Zecchino d’Oro Il valzer del moscerino. Partecipa nuovamente alla solita manifestazione tre anni dopo. Nel 1981, incide Bambino pinocchio per la serie giapponese Pinocchio.

Nel 2022, ha raggiunto numeri da capogiro dopo oltre cinquant’anni di carriera. 313 pubblicazioni, 743 brani di cui 392 sigle per un totale di 86 album realizzati. Risultati che la rendono meritatamente una delle artiste più celebri e amate dell’interno mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non è sposata e non ha neanche figli. Pur avendo, però, desiderato e continuato a desiderare di ottenere entrambi questi importanti traguardi all’interno della sua sfera personale. Il motivo? Per sua stessa ammissione, si è dedicata interamente alla sua lunga carriera.

Questa la spiegazione alla base del non aver realizzato né l’una né l’altra cosa finora. Del resto, parliamo di un volto che ha incantato e reso migliori pure tutti quei cartoni e anime che nella vita di ognuno di noi ci sono stati sicuramente. Una scelta di vita, insomma, che piaccia o meno.

Cristina D’Avena, avete mai visto sua sorella? Difficile riconoscere chi è chi

Cristina D’Avena, un volto noto e apprezzato in lungo ed in largo su tutto il territorio italiano grazie al suo talento e ad un curriculum a dir poco invidiabile. Ma forse, la maggior parte delle persone che la conosce, non ha altrettanto presente chi sia sua sorella.

Parliamo di Clarissa; fra le due corrono dieci anni di differenza, tuttavia sono molto legate. Le due si fidano ciecamente l’una dell’altra, tanto che Cristina la porta con sé in ogni occasione importante.

Come dimostra un post molto recente pubblicato dalla cantante su Instagram. Una fotografia in cu isi vedono le due sorelle, con qualcuno che addirittura fa fatica a riconoscere chi è chi.

E in effetti, la somiglianza è davvero sorprendente. Le due erano insieme in occasione di un’intervista. A testimonianza, come detto, del forte legame che le unisce.