Eva Henger, le sue splendide parole svaniscono davanti alle sue forme | E’ una bomba sexy

Le parole affermate da Eva Henger hanno fatto il giro del web, emozionando molte persone. Ma sono state realmente quelle a sconvolgere i followers o le sue curve?

Eva Henger in posa (WebSource)Ormai il mondo social permette di comprendere al meglio i pensieri di ogni persona, specie dei vip. Questi ultimi, quasi quotidianamente, si cimentano in delle affermazioni che provocano sempre un seguito, negativo o positivo, che ha una cassa di risonanza nazionale e internazionale. Ovviamente, il clamore che provocano dipende dal peso, dalla tematica affrontata dagli interlocutori e dalla reazione che hanno i propri fan.

Fra di loro vi sono delle stelle del cinema, anche pornografico, che riescono a ritagliarsi dei ruoli anche in altri settori del mondo dello spettacolo. Proprio come ha fatto Eva Henger, che ha iniziato il suo percorso lavorativo con la pornografia, iniziando a lavorare con il massimo esponente nostrano di quel mondo: Rocco Siffredi. La donna si è allontanata dal settore a luci rosse dal 2001, fino a trovarsi oggi ad essere un personaggio televisivo con grande seguito.

Anche il suo profilo Instagram lo afferma, dato che possiede più di un milione di follower. Oggi, la donna è dedita alla famiglia e alla vita regolare, sembrando lontana dal pianeta erotico, che tanto successo le ha regalato. Ora è l’icona della showgirl a tutto tondo, dato che ha anche lavorato nel mondo musicale, in quello radiofonico e quello documentaristico-culturale.

Le intense parole affermate da Eva Henger

Di recente, la donna ha voluto esprimere un suo pensiero tramite un post condiviso sul proprio profilo di Instagram. Oltre alle immagini sexy, immediatamente commentate dai suoi tanti ammiratori, ha voluto lanciare un messaggio al mondo maschile, che per lei sembra essere un po’ fugace e poco attento a certe sensazioni.

Eva Henger ha deciso di dare una sua spiegazione in merito a due parole, che spesso vengono confuse dal mondo maschile. Si tratta di due parole molto utilizzate durante le relazioni: le emozioni e i sentimenti. Lei sembra esser sicura di sapere cosa vogliano dire e vuole dare lezione agli uomini in merito a come la dovrebbero pensare a riguardo di queste parole.

Secondo la showgirl le emozioni “sono di breve durata e violenti”; mentre i sentimenti “possono essere paragonati a un mare stabile e profondo”. Insomma, la donna ha voluto creare questo aforisma di particolare importanza e i suoi follower hanno immediatamente risposto con p