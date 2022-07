Ormai il latte di soia di Elettra Lamborghini è cosa vecchia | Ecco la bevanda che sta spopolando

La moda lanciata da Elettra Lamborghini sul latte di soia è superata. Esiste un tipo di latte vegetale meno conosciuto, ma che ultimamente sta spopolando.

Da quando gli studi in merito al benessere delle persone stanno andando sempre più in avanti, in pochi restano legati alle vecchie abitudini. Infatti, per quanto riguarda le origini vegetali dei prodotti alimentari, il mondo scientifico si è sempre espresso in loro favore, denigrando quelli provenienti da fonti animali. Eppure, c’è ancora chi resta legato a tale abitudine, visto che il gusto che si prova ingerendo certi prodotti difficilmente si riesce ad abbandonare.

In questo senso, parliamo anche di latte vegetale, dato che il suo commercio sta avendo sempre un maggiore successo. La maggior parte delle persone che preferiscono acquistarlo sono ben preparate, grazie a varie letture, sugli effetti benefici che comporta sull’organismo umano. Questo modo di fare è avvalorato da chi effettua una dieta del tutto priva di proteine derivanti dal mondo animale.

E sì, si parla dei vegani, in primis, e di alcuni vegetariani attenti a non consumare troppo prodotti derivanti da esseri viventi. Una lotta mediatica d’altri tempi è in atto fra le varie fazioni, dove sembra che gli onnivori continuino ad avere la meglio. Ma non c’è da disperare per la minoranza, dato che il tempo, la scienza e l’informazione è dalla loro parte. Basta pazientare un po’ di anni e, sicuramente, riusciranno ad avere la meglio a favore degli esseri viventi uccisi per essere mangiati.

Il nuovo tipo di latte vegetale tanto amato dai consumatori

Fra le varie fonti da cui estrarre gli elementi adatti a creare un prodotto gustoso, vi sono quelli più famosi: la soya, il riso, le mandorle. Ognuno ha il proprio gusto in materia e cerca di adattare alle proprie esigenze l’articolo che più lo garba.

Oggigiorno, però, le fonti di produzione del latte vegetale aumentano di continuo. Tra di loro vi è un nuovo tipo, che sta spopolando fra i consumatori e che va a ruba all’interno dei supermercati.

Si tratta del latte derivante dalle patate, molto benefico per l’organismo ed ecologico allo stesso tempo. Il lancio dell’articolo è avvenuto nel Regno Unito e in Svezia, ma lo si attende in tutto il mondo nel più breve tempo possibile. Sembra essere molto sostenibile, tranne per il forte utilizzo di olio di colza per poterlo produrre in quantità industriale.