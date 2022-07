Alessia Mancini, quello che ha fatto per la figlia è incredibile | Lei lo ricorderà per tutta la vita

Mya, nata nel 2008 è figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Difficilmente potrà dimenticare questo giorno…

Entrambi bellissimi. E innamoratissimi. Da una coppia così, non poteva che nascere il frutto di un’unione sincera e appassionata. La figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio è una giovane donna bellissima. Oggi mamma Alessia ha fatto qualcosa che la figlia non dimenticherà mai.

Oggi 44enne, Alessia Mancini ha esordito molto presto in televisione. Già negli anni 1994-1995 era nella corposa squadra di “Non è la Rai”. Una enorme fucina, quella di Gianni Boncompagni, da cui oltre alla più famosa, Ambra Angiolini, sono fuoriuscite numerose donne dello spettacolo.

Alessia era tra queste e viene notata così tanto che, neanche ventenne, diventa una delle Veline di “Striscia la notizia”. Poi diversi programmi al suo attivo, tra cui “Passaparola”, il celebre quiz condotto da Gerry Scotti sulle reti Mediaset.

Per lei anche la partecipazione a due reality show: “La Talpa” e “L’Isola dei famosi”. Per lei anche una parte nel film “Natale in crociera” e in una puntata di “Don Matteo”, con Terence Hill.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio si sposano l’11 ottobre 2003. Oggi 46enne, torinese doc Flavio. Nato e cresciuto nel capoluogo piemontese. La sua popolarità ha ormai oltre vent’anni. Nell’autunno 2001, infatti, partecipa alla seconda edizione del reality show Grande Fratello, trasmesso da Canale 5, risultando vincitore. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Montrucchio non si culla sugli allori della vittoria al GF. Ma si rimbocca le maniche.

Studia recitazione e, nel 2002, entra nel cast della fortunata soap opera CentoVetrine, dove recita con successo e apprezzamento del pubblico fino al 2007. Non è l’unico successo per Flavio, che diventa testimonial di diverse campagne pubblicitarie e ottiene diverse parti, sia in teatro, che in televisione, che al cinema.

E’, per esempio, protagonista del musical Grease. Ma al cinema lo ricordiamo anche con “Una donna per amica”. E in televisione con la serie diretta da Cinzia TH Torrini, “Donna detective”, che va in onda dal 2007 al 2010.

Nell’ultimo biennio diventa un volto noto di Real Time, con la conduzione di cinque trasmissioni: “Primo appuntamento”, “Bake Off Italia – All Stars Battle”, “Junior Bake Off Italia”, “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto” e “Primo appuntamento Crociera”.

Alessia Mancini, il gesto per rendere felice la figlia

Da Alessia Mancini, Flavio Montrucchio avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015. Una coppia, quindi, nata proprio negli ambienti televisivi, dopo la vittoria di Flavio del Grande Fratello e il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

In questo caso la protagonista è proprio Mya. E’ la stessa Alessia Mancini a pubblicare, tramite il proprio profilo Instagram, un breve video in cui svela il bellissimo gesto che ha fatto per la giovane. Sicuramente si tratta di un’esperienza che ricorderanno per sempre.

“Non c’è niente di più bello che vivere la tua felicità amore mio!!!” scrive a commento del video che immortala un pezzo del concerto di Blanco, noto cantautore che è l’idolo dei giovani. Eccole, quindi, felici sulle note di “Mi fai impazzire”. Un fulgido esempio del rapporto mamma-figlia.