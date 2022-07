Conor McGregor, avete mai visto il suo orologio? Costa quanto un attico di lusso!

Nel 2021, la rivista Forbes lo ha posizionato al primo posto nella classifica degli atleti più pagati al mondo, con un patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari

Di certo non si può dire che non sia uno a cui non piace ostentare i propri lussi, la propria ricchezza, sui social Conor McGregor è un personaggio a tutto tondo. Spesso anche controverso e contestato. Ma vedete di farvelo andare giù, potrebbe non prenderla benissimo…

E’ probabilmente il combattente più famoso di una disciplina spettacolare, ma non molto conosciuta al grande pubblico. Combatte per la federazione statunitense Ultimate Fighting Championship, nella quale è stato campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma. Nella sua carriera è diventato il primo lottatore nella storia della UFC a detenere contemporaneamente due titoli mondiali e il terzo a vincere la cintura in due diverse categorie di peso.

Nel 2017 ha debuttato nel mondo della boxe professionistica perdendo contro l’imbattuto Floyd Mayweather Jr.. Un campione completo, anche perché studiato ha Capoeira, Taekwondo e Kickboxing. Per questo, per gli avversari, è ancora più imprevedibile. Ma anche temuto, grazie alla sua forza psicologica e al suo sguardo “assassino” che intimoriscono chi gli sta di fronte.

Da poco, il 14 luglio scorso, ha compiuto 34 anni. Nel 2021, la rivista Forbes lo ha posizionato al primo posto nella classifica degli atleti più pagati al mondo, con un patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari. Insomma, può permettersi questo e altro.

L’orologio di lusso di Conor McGregor

Come detto, infatti, Conor McGregor non è di certo una persona schiva. Anzi, usa in maniera piuttosto spasmodica i social network. E non disdegna affatto di mostrarci tutta la sua ricchezza e tutta la sua opulenza. Ovviamente, sa di essere molto invidiato.

Per esempio, avete mai visto il suo orologio? Costa quando un attico di lusso! Il campione ha scelto l’Astronomia Tourbillon Baguette di Jacobs & Co.. Diamanti, zaffiri e oro bianco per questo segnatempo. Il quadrante riflette l’universo e i pianeti. L’azienda si avvale dei migliori orologiai del mondo.

L’orologio costa circa un milione di euro e non è nemmeno il più costoso, dato che vi è un altro modello che arriva anche a due milioni di euro. Si chiama Rasputin Tourbillon e, chissà, magari l’atleta vi farà un pensierino.

Ma Conor McGregor può permettersi questo e altro. Peraltro, è un grande appassionato di lussi. Dalle auto dai brand come Ferrari e Lamborghini, agli orologi come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Breguet.