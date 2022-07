Elettra Lamborghini, la proposta indecente : “dobbiamo fare le cose strane” | Pubblico in delirio

Elettra Lamborghini, la conosciamo molto bene grazie al suo splendido aspetto fisico e alla sua estroversa personalità. Questa volta si è resa protagonista di qualcosa che ha mandato davvero il pubblico in estasi.

Lamborghini. Un nome che, agli appassionati di automobili o comunque del lusso estremo, farà decisamente sorridere. Ci riferiamo però in questo caso al cognome che è collegato al nome di Elettra. Nata a Bologna il 17 maggio 1994, è strettamente legata alla famiglia che ha dato vita allo storico marchio a quattro ruote.

E’ legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack. Si sono fidanzati nel 2018 e nel 2020 si sono sposati. E’ famosa in qualità di cantante, conduttrice televisiva e pure opinionista.

Ha iniziato la propria carriera nel 2015 su Chiambretti Night. Ha inoltre posato per Playboy Italia. Nel 2017 collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta al singolo Lamborghini RMX. Nel 2018, ha pubblicato Pem Pem, il suo primo singolo da solista che è certificato addirittura con due dischi di platino.

E’ poi la volta di Mala. Nel 2019 pubblica il suo primo album, Twerking Queen. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare). Nel 2021 partecipa a L’isola dei famosi come opinionista.

Nel 2021 pubblica Pistolero, poi A mezzanotte (Christmas Song) e in seguito presenta Miss Italia. Lo scorso maggio, al Madame Tussauds Amsterdam, viene posizionata la prima statua di cera dedicata ad un personaggio italiano, e tale primato è proprio di Elettra. Il 17 giugno è uscito Lola Indigo, il suo ultimo singolo fino ad ora.

Elettra Lamborghini, la richiesta infiamma il pubblico: è tutto vero

Abbiamo parlato di Elettra Lamborghini, donna bellissima e di grande successo che si porta dietro fin dalla nascita un cognome pesantissimo quale è il suo. Ma come detto, la sua vita professionale ha preso tutt’altra piega rispetto ai suoi predecessori.

E infatti, la vediamo in un concerto in un video pubblicato di recente su Tik Tok. Una particolare conversazione con un ragazzo che si propone di salire sul palco per ballare con lei. La sua risposta è affermativa, e c’è di più: “Devi fare solo l’elicottero, queste cose speciali…”.

Insomma, ancora una volta Elettra ha stupito per il suo essere estroversa e spontanea anche di fronte a centinaia e centinaia di persone di fronte a sé. E una volta in più ci ha tenuto a dimostrarlo. Come potete vedere benissimo, del resto. E chissà com’è finita la vicenda…