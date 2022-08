Avete mai visto il figlio di Jimmy Ghione? È di una bellezza stratosferica | Orgoglio di mamma e papà

Avete mai visto il figlio di Jimmy Ghione? E’ di una bellezza stratosferica. Le fotografie non mentono mai, anche se magari non si tratta esattamente di un volto noto ai più come lo è suo padre.

Jimmy Ghione, il suo successo a Striscia la notizia

Se c’è un volto amato, apprezzato e popolare per praticamente la maggior parte del “popolo” della televisione italiana, quello è Jimmy Ghione. Nato a Torino il 21 gennaio 1964, è uno degli storici inviati di Striscia la Notizia.

E’ proprio grazie al famoso programma satirico che ha acquistato così tanta notorietà nel corso del tempo. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato nel 2003 con Tania Paganoni, madre dei suoi due figli Gabriele e Federico.

I due si sono separati nel 2016 e due anni dopo Jimmy si è legato all’attrice russa Daria Baykalova. Si è diplomato come geometra in Svizzera. Intraprende presto la strada del mondo dello spettacolo, studiando per anni recitazione.

Gli verranno poi affidate delle parti, piccole o grandi che siano, in vari film e pure in teatro. E’ apparso anche in radio. La svolta per la sua vita professionale arriva però nel 1998. Inizia infatti a collaborare con Striscia la Notizia, dove si occupa principalmente di cosa succede a Roma.

Grandissimo tifoso del Torino, ha condotto due intere stagioni di Striscia la domenica. Oggi può vantarsi che il suo lavoro vada a gonfie vele, così come la sua vita privata. E a proposito di sfera personale, c’è un altro grande motivo che lo rende orgoglioso.

Jimmy Ghione, avete mai visto suo figlio Gabriele? E’ bellissimo

Jimmy Ghione, uno dei volti più conosciuti e se vogliamo iconici della televisione italiana. La sua carriera procede sempre più a gonfie vele, e di questo può essere fiero. Come di ciò che ha costruito negli anni. In particolar modo con Tania Paganoni, madre dei loro due figli.

Di recente, su Instagram, l’inviato ha celebrato il suo primogenito Gabriele, in una foto che lo ritrae: “Devo dire che io e tua Mamma ci siamo impegnati”. Questo il commento al fianco dello scatto. Jimmy Ghione, un padre fiero di suo figlio, che considera bellissimo.

Certo, quale genitore non considererebbe i propri figli belli sopra ogni cosa? Però, ci sentiamo di dire che l’ex attore non si sbaglia affatto. Un impegno, come lo definisce lui, che ha sicuramente dato i suoi frutti. E lo possiamo notare benissimo.