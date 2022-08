Beyoncé, il seno scoperto fa impazzire il mondo | Una foto che vale più dei 3 milioni di like

Artista totale, capace di polverizzare record. Ma è anche una donna di una bellezza infinita. Ecco uno dei suoi ultimi scatti…

Tra il suo talento musicale e canoro e la sua fisicità, prorompente, con quella pelle ambrata, non sapremmo davvero cosa scegliere. Anche per questo, Beyoncé è una delle donne più amate del mondo. In uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio account ufficiale Instagram, però, è più sexy che mai.

Beyoncé, la sua carriera piena di riconoscimenti

Vincitrice di 28 Grammy Awards, 20 dei quali da solista, è l’artista donna più titolata della premiazione, nonché la cantautrice con più vittorie e candidature accumulate. Oggi 40enne, comincia la sua carriera come membro fondatore del gruppo musicale delle Destiny’s Child, famoso e pluripremiato trio femminile R&B, e nel 2003 ottiene grande successo da solista pubblicando, durante una pausa del gruppo, il suo primo album, Dangerously in Love.

Dopo lo scioglimento del gruppo, tra il 2006 e il 2008 pubblica gli album B’Day e I Am… Sasha Fierce, che hanno entrambi debuttato alla posizione numero uno della Billboard 200 statunitense e nel 2011, dopo alcuni mesi di pausa per via della sua prima gravidanza, viene messo in commercio il suo quarto album, intitolato 4. Nel 2013 è stato pubblicato il quinto album omonimo, che raggiunge la prima posizione della Billboard 200, mentre il 23 aprile 2016 è il turno del sesto album, Lemonade, promosso dal singolo Formation, che come i predecessori ha esordito al primo posto della classifica degli album statunitense.

Nel 2019 prende parte al remake live-action del campione d’incassi Il re leone, curando la colonna sonora The Lion King: The Gift e il progetto audio-visivo Black Is King.

Beyoncé, mai vista così sexy

In tutto il mondo Beyoncé ha venduto circa 60 milioni tra album e singoli con le Destiny’s Child e 118 milioni da solista. Oltre alla sua carriera musicale, Beyoncé è attrice e stilista: grazie alla sua interpretazione nel film Dreamgirls ha ottenuto due candidature ai Golden Globe. Nel 2005 ha creato la sua linea di moda, la House of Deréon, e nel 2010 anche una sua linea di profumi.

Nel 2016 ha fondato la linea sportiva d’abbigliamento Ivy Park, in collaborazione con Adidas. Infine, nel 2022 ha ricevuto la sua prima candidatura al Premio Oscar nella sezione migliore canzone per Be Alive, tratta dal film Una famiglia vincente – King Richard.

Insomma, stiamo parlando di un’artista totale. Che, per di più, è anche una delle donne più sexy del pianeta. Eccola, quindi, in uno degli ultimi scatti su Instagram, con autoreggenti nere e un seno scoperto. I like? Siamo oltre i 3 milioni…