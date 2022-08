E’ tra le cantanti più famose al mondo ed è nei guai fino al collo | Rischia 8 anni di galera

Un’artista di fama internazionale, che però adesso deve risolvere un brutto problema. E non è di certo un gran periodo per lei…

Un caso che sta già facendo parlare tutto il mondo e che, ne siamo certi, sarà ancora al centro delle cronache. Perché lei è una delle cantanti più famose al mondo. Ma ora rischia davvero tanto. Addirittura il carcere. Ecco cosa sta accadendo.

L’accusa

La pubblica accusa ha chiesto una pena di oltre otto anni di carcere e 24 milioni di euro di multa per la cantante. L’accusa è di quelle gravi: frode fiscale. Mercoledì scorso era stato offerto un patteggiamento all’artista che ha rifiutato affermando di essere “assolutamente certa” della sua innocenza.

Ma gli inquirenti sono convinti del contrario. La procura, infatti, accusa l’artista di aver nascosto all’erario 14,5 milioni di euro guadagnati tra il 2012 e il 2014. Ma lei rifiuta qualsiasi accordo e si dice pronta ad andare in giudizio. Nella sua incriminazione, la procura ha indicato anche che chiederà una multa di quasi 24 milioni di euro alla cantante, accusata di aver trattenuto 14,5 milioni di euro dal fisco.

Lei, quindi, si mostra irremovibile. Ma i ben informati raccontano che la possibilità di raggiungere un accordo resterebbe ancora aperta almeno fino all’apertura dell’udienza davanti ai giudici, mentre il rinvio a giudizio della star, 45 anni, non è stato ancora pronunciato.

La cantante, che ha denunciato una “totale violazione dei suoi diritti” e “metodi abusivi” da parte dell’accusa, è però “fiduciosa nel fatto che la giustizia le darà ragione”. Ma di certo, per lei non è affatto un buon momento.

Shakira rischia grosso

La notizia, quindi, è di quelle bomba: Shakira rischia il carcere. Colombiana, oggi 45enne, è una delle artiste che hanno venduto più dischi al mondo. Considerata una delle principali esponenti del pop latino. Nella sua carriera ha venduto circa 200 milioni di dischi e ha vinto numerosi premi musicali.

Insieme a Jennifer Lopez e Madonna è una probabilmente la cantante pop più famosa al mondo. Si è anche esibita per lo spettacolo del Super Bowl, uno dei più seguiti al mondo. Sintomo e simbolo della sua infinita notorietà.

Uno dei singoli di maggior successo della cantante, Waka Waka (This Time for Africa), sigla del Campionato mondiale di calcio 2010, è arrivato alla prima posizione delle classifiche in 19 paesi ed è il singolo ufficiale dei mondiali di calcio che ha venduto di più e più velocemente nell’era della musica digitale.

Insomma, parliamo di una delle donne più ricche e affermate del pianeta. E anche desiderate, visto il suo fisico da ballerina. Ma questo è davvero un brutto periodo. Proprio nelle scorse settimane, infatti, è peraltro finita la lunga storia con Gerald Piqué, il calciatore di Spagna e Barcellona, a causa dei tradimenti di lui. Ora un’altra grana per Shakira. La Procura di Barcellona, infatti, vuole tenerla in carcere per 8 anni. Come andrà a finire?