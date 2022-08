Whatsapp, vuoi sapere dove si trova una persona senza che se ne accorga? Il trucco è semplice

Tra le app più utilizzate c’è certamente Whatsapp. Forse però non tutti sono a conoscenza di una funzione davvero particolare presente nel sistema.

Essere in contatto costante con chi amiamo è per molti imprescindibile, ma allo stesso tempo rassicurante. È il caso, ad esempio, delle mamme particolarmente ansiose che vogliono essere a conoscenza degli ultimi movimenti dei figli, ma anche delle coppie in cui uno dei due partner può essere particolarmente geloso. In situazioni come queste può essere utilissimo Whatsapp, appa scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi mobili, oltre che sul PC e che permette di comunicare senza alcun costo tramite messaggi scritti, audio, video e di effettuare chiamate. Il tutto, aspetto non di poco conto, in modo assolutamente gratuito.

Whatsapp e la funzione che in pochi conoscono: puoi “spiare” chi vuoi

Una delle funzioni più utili di Whatsapp è quella che consente di condividere la propria posizione, in modo tale da segnalare alla persona con cui si sta parlando dove ci si trova. Questa può essere utile, ad esempio, se si deve raggiungere una località e non si sa bene come fare. A quel punto basta semplicemente sfruttare Google Maps per capire quale sia il tragitto migliore da compiere.

Non è però finita qui. Forse non tutti lo sanno, ma l’app permette anche di capire dove si trova un nostro contatto addirittura senza che questo ne sia a conoscenza. Un’occasione per diventare quindi quasi una sorta di “spia”, che potrebbe rivelarsi determinante anche per mettere alla luce eventuali tradimenti.

Ma come si fa? È innanzitutto importante scaricare Whatsapp sul proprio PC e successivamente tenere aperta solo questa finestra. Fatto questo, si dovranno premere insieme i tasti Control, Alt e Canc sulla tastiera. Questa azione porterà a un cambiamento immediato: lo schermo cambierà colore e comparirà una lista da cui sarà necessario selezionare la voce “Gestione Attività“.

A questo punto si dovranno premere insieme i tasti Windows ed R sulla tastiera per permettere alla finestra “Esegui” di aprirsi. Mancano ancora pochi passi: si devono premere i tasti “cmd” e Invio e digitare “netstat -an” nella finestra che si apre, seguito da Invio.

Nell’arco di pochi secondi comparirà sul desktop l’indirizzo IP della persona a cui si è interessati. Basta quindi accedere a uno dei siti preposti (uno tra i più utilizzati è IP-address) per inserire il codice comparso e avere così davanti agli occhi quale sia la sua posizione.