Alessandro Del Piero torna in campo | I tifosi della Juventus sognano a occhi aperti

La leggenda della Juventus Alessandro Del Piero fa sognare i tifosi bianconeri. Ritorno in campo e ricordi che riaffiorano.

Nella casella delle leggende della Juventus, Alessandro Del Piero occupa un posto d’onore. L’ex attaccante è recordman di presenze in bianconero, ben 705, ed è anche in cima alla lista dei marcatori di tutti i tempi del club con 290 gol.

Sono stati 19 gli anni di ADP con indosso la maglia della Vecchia Signora, prima di viaggiare per il mondo giocando in Australia al Sidney e in India al Delhi Dynamos. Con la Juventus ha vinto tutto: sei scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, una Champions League, una Supercoppa Europea e anche un campionato di Serie B. Oltre anche a due titoli di capocannoniere: nel 2006/2007 nella serie cadetta con 20 gol e l’anno successivo in A con 21 reti.

Del Piero è stato anche uno degli eroi della Nazionale italiana che nel 2006 in Germania ha alzato al cielo la Coppa del Mondo, vincendo in finale ai rigori contro la Francia: in proprio nella lotteria dagli undici metri, l’ex 10 bianconero realizzò il suo penalty. E fu, inoltre, un suo gol a regalare agli Azzurri la finale con il 2-0 firmato la partita precedente contro i tedeschi padroni di casa.

Del Piero negli Stati Uniti riabbraccia la sua Juventus

Appesi gli scarpini al chiodo, Del Piero ha aperto una scuola calcio negli Stati Uniti ed è diventato uno dei volti noti di Sky Sport per quanto riguarda le notti magiche della Champions League.

Negli ultimi tempi è anche tornato all’Allianz Stadium, riabbracciando la Juventus e i suoi tifosi che non l’hanno mai dimenticato. E nel corso della tournée estiva dei bianconeri, Pinturicchio è stato gradito ospite proprio della Vecchia Signora nel corso degli allenamenti.

Nell’amichevole tra la Juve e il Real Madrid poi, terminata 2-0 per i Blancos con le reti di Benzema e Asensio, Del Piero ha fatto sognare i tifosi bianconeri con uno scatto social che non lasciava nulla al caso.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, ADP ha pubblicato una foto sul campo da gioco con indosso il nuovo completino della Juventus. Un ritorno sul rettangolo verde con i colori juventini che ha fatto scendere più di una lacrima ai suoi ex sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

“Calza ancora alla perfezione” il messaggio dell’ex calciatore italiano a corredo del post sul social network. Per lui e per i tifosi bianconeri un dolcissimo tuffo nei ricordi.