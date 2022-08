Altro che Tik-Tok! Ormai sembra acqua passata | I giovani di oggi hanno già un nuovo social network

Numeri incredibili per questo nuovo e innovativo social network. Sarà un fenomeno temporaneo o soppianterà tutti?

Tik-Tok è sempre stato identificato come il social degli adolescenti. Anche se non mancano tanti “fuori quota” che si dilettano (a volte con pessimi risultati) sul social network. Ma probabilmente è già superato. Perché un nuovo social è ormai preponderante. Lo conoscete?

Tik-Tok è un social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente col nome musical.ly. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile (dai 15 ai 180 secondi) ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video.

In Cina l’applicazione è diversa rispetto a quella pubblicata in Occidente ed è più sviluppata, integrando anche funzioni per l’Internet marketing. Ma, comunque, il social network ha attecchito parecchio, soprattutto tra i più giovani.

Ora, però, sembra appartenere già al passato. Pensate che questo social network lo ha praticamente superato in pochissime settimane. Sono i poteri del divertimento 2.0. Scopriamo insieme questa nuova app che possono scaricare tutti negli store dei propri smartphone.

Numeri in grande crescita

Questo nuovo social network si chiama BeReal. Si tratta di un’app di social media francese rilasciata nel 2020. È stata sviluppata da Alexis Barreyat. Dopo diversi anni di relativa oscurità, ha guadagnato popolarità rapidamente all’inizio e alla metà del 2022.

La sua caratteristica principale è una notifica quotidiana che incoraggia gli utenti a condividere una foto di se stessi e dei loro immediati dintorni in una finestra di due minuti selezionata casualmente ogni giorno. I critici hanno notato la sua enfasi sull’autenticità, che alcuni sentivano oltrepassare il limite nella mondanità.

Un social network che, quindi, già a partire dal nome ci riporta alla realtà. Aprendo infatti una finestra casuale in un momento ignoto della giornata impedisce, di fatto, quei lunghi preparativi prima un selfie, prima di poter immortalare un tramonto o un piatto al ristorante.

E in alcuni luoghi ha già soppiantato Tik-Tok. Pensate che in USA è l’app più scaricata del mese scorso, ha già raggiunto i 30 milioni di download. E in Italia? In Italia siamo sempre un po’ indietro, quindi ancora siamo “solo” oltre 1 milione. Staremo a vedere se e quanto durerà questo fenomeno. Ma si tratta, in entrambi i casi, di numeri incredibili. Sia perché il dominio di Tik-Tok sembrava inscalfibile, sia perché ancora BeReal ha bisogno di essere ulteriormente implementata, avendo al proprio interno diversi bug.