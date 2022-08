Chiara Ferragni, la regina indiscussa dei social | Ecco la foto che le ha fatto guadagnare cifre da capogiro

Ok, fa molto caldo. Ma date un’occhiata, con questi jeans è più la pelle in vista che non quella coperta. Lato b compreso…

Di solito ci colpisce per i suoi outfit costosi e firmati. Spesso per la sua vita dorata, con vacanze in luoghi da favola. E poi, le avventure familiari con Fedez e con i figli. Questa volta, però, Chiara Ferragni sceglie se stessa come protagonista di uno dei suoi ultimi post su Instagram. O, meglio, una parte ben definita di lei…

La 35enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E lì mostra ogni cosa. Considerata unanimemente la prima vera influencer italiana.

Insieme a Fedez forma una delle coppie più in vista del panorama italiano. Nel 2016 i Ferragnez – così sono stati ribattezzati – hanno ufficializzato la loro relazione. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria. Come sappiamo, Chiara Ferragni e Fedez non mancano di condividere con i tantissimi followers sui social ogni cosa. Dai loro aspetti professionali, ai loro viaggi. Passando per le peripezie in casa con i piccoli Leone e Vittoria.

Vita da veri divi. Vacanze in posti da sogno. Lussi sfrenati. Look talvolta improbabili. Ma sempre costosissimi. Ovviamente, gli ultimi mesi hanno fatto parlare i Ferragnez soprattutto per la terribile malattia di Fedez. Un tumore al pancreas che, fortunatamente, il noto cantante sta affrontando bene. E le prime notizie che sono arrivate dall’esame istologico inducono all’ottimismo.

Lato b in vista, nonostante i jeans

I due, quindi sono due star. In un modo o nell’altro, fanno sempre notizia. E soprattutto sui social danno il meglio. Pensate che un post sponsorizzato di Chiara Ferragni può superare anche il costo di 50mila euro. Questo la rende una delle regine dei social.

Immortala qualsiasi attimo. E lo sottopone alla visione dei followers. La vita di Chiara Ferragni è in un palazzo di vetro. Quella che, unanimemente, è riconosciuta come la prima influencer italiana, sembra non aver segreti con i proprio tanti fan. Non c’è momento della sua vita che Chiara Ferragni non decida di fotografare e, quindi, di vivere parallelamente. Sia nella vita reale, che sui social.

Questa volta, però, Chiara Ferragni si è davvero superata. Un video che solo lei poteva postare. Si tratta, ovviamente, di un post sponsorizzato per un noto brand. Uno di quelli che fanno guadagnare veramente tanto all’influencer. Ma di questo, non ci curiamo. Concentriamoci su questi jeans. O, meglio, brandelli di jeans. E’ più la pelle in vista che non quella coperta. Lato b compreso…