Diletta Leotta da lasciare senza fiato: la foto infiamma il web | Followers in delirio

Diletta Leotta come non l’avevate ancora vista. Bellissima come sempre e anche di più. L’ultimo scatto, ha a dir poco infiammato Instagram. I followers non hanno potuto resistere in questo caso.

Diletta Leotta, nata a Catania il 16 agosto 1991, è una conduttrice televisiva e radiofonica di enorme successo. I fans dello sport, ed in particolar modo del calcio, la conosceranno bene e l’avranno vista e rivista più volte.

La sua che è una carriera iniziata quando lei era ancora giovanissima. A soli diciassette anni infatti inizia a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Si diploma in seguito al liceo scientifico e nel 2015 si laurea in giurisprudenza all’università LUISS di Roma.

Nel 2009, tornando un po’ a ritroso nel tempo, aveva partecipato a Miss Italia pur venendo eliminata alle preselezioni. Ma la bella Diletta non molla, mai. E fa benissimo, perché due anni dopo nel 2011 passa a Mediaset dove conduce Il compleanno di La5.

Nel 2014, dopo altre esperienze in questo campo, conduce RDS Academy su Sky Uno. Nel 2015 conduce Sky Serie B. Nel 2016, ormai laureata, presenta gli speciali di Sky dedicati agli europei di calcio.

A partire dal 2017, conduce Goal Deejay, e poco dopo è ospite al Festival di Sanremo. In seguito dice addio a Sky, per presentare prima il reality show Il contadino cerca moglie e poi passare a DAZN dove lavora tuttora sempre in ambito calcistico.

Ha presentato, in una sorta di passato legato al presente, anche Miss Italia. Poi è toccato ai Gazzetta Sports Awards e al Festival di Sanremo. Ha presentato pure una puntata di Striscia la Notizia.

Diletta Leotta fa impazzire il web: la foto che scalda i followers

Diletta Leotta, abbiamo conosciuto un po’ meglio la bellissima conduttrice televisiva, che da tempo si dà molto da fare pure in radio. Lei che, anche sui social media, è veramente molto seguita.

Non capita di rado infatti che posti su internet foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Che, per la bella bionda siciliana, è tantissima.

Come, del resto, possiamo facilmente notare in uno scatto che ha postato di recente: Pantaloni e giacca verde, reggiseno – che tappa quel che può – in bella vista ed il solito splendido aspetto fisico di sempre.

E poi, lo splendido mare di Bari a fare da sfondo. Inutile dire che il post in questione abbia avuto tantissimo successo. Come sempre, Diletta fa colpo: e non per le foto “artistiche”, almeno in questo caso.