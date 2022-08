Fedez, il famoso rapper aggredito in pieno giorno | Tagliato sulla faccia

“Sto pensando di sporgere denuncia”: è stato questo il commento del rapper in seguito all’aggressione subita. L’accaduto è stato filmato dallo stesso Fedez.

Rapper e cantante seguitissimo dal pubblico, Fedez è stato vittima di un’aggressione in pieno giorno. Tutto è successo durante una mattinata come tante: il rapper è riuscito a filmare quanto accaduto, per poi postarlo sui social network.

Nato a Milano nel 1989, Fedez (nome d’arte di Federico Lucia) ha debuttato nel panorama musicale a 18 anni con la pubblicazione del suo primo EP. Gli album successivi, “Penisola che non c’è” e “Il mio primo disco da venduto” lo hanno portato alla notorietà.

Nel 2014 è stato scelto come giudice del talent show “X factor”, guadagnando ancora più popolarità e aggiudicandosi la vittoria della competizione. Due anni più tardi, ha annunciato la collaborazione con il rapper J-Ax che ha dato vita all’album “Comunisti col Rolex”.

Attualmente, l’artista è in cima alle classifiche con il suo nuovo tormentone estivo, dal titolo “La dolce vita”, realizzato in collaborazione con Mara Sattei e Tananai.

Il matrimonio con Chiara Ferragni

Nel 2016 Fedez ha conosciuto la fashion blogger Chiara Ferragni, rimasta incuriosita dopo aver ascoltato una canzone in cui il rapper l’ha menzionata. La coppia ha celebrato le nozze nel 2018 a Noto (in Sicilia). Nello stesso anno è nato Leone, mentre l’anno scorso è arrivata Vittoria.

Con quest’ultima, il rapper ha sempre avuto un rapporto “particolare”. Sono diventati virali i video in cui la piccola Vittoria, ogni volta in cui le viene chiesto di dire “papà”, preferisce chiamare la mamma.

Nelle scorse settimane, durante una diretta, la bambina ha finalmente pronunciato la tanto attesa parola, per la gioia non solo d Fedez ma anche dei suoi fan. Per alcuni, Vittoria – che ha aspettato di essere in live prima di chiamare il padre – è già un piccola imprenditrice digitale, come la mamma.

“Scatta la denuncia”

Oltre ad essere molto dolce e simpatica, Vittoria ha dimostrato di avare già una certa forza. Infatti è stata proprio lei ad “aggredire” il padre, mentre stava giocando insieme a quest’ultimo.

Fedez è riuscito ad immortalare tutto: dopo aver avvicinato il viso alla figlia, Vittoria gli ha afferrato le guance con tutta la sua forza. Risultato? Il rapper, dopo qualche minuto, si è ritrovato un bel graffio sulla faccia.

“Sto pensando di sporgere denuncia” ha scritto ironicamente, mostrando i segni dell'”aggressione” ai fans su TikTok. Possiamo dire che Vittoria non smette mai di sorprendere i genitori.