Gianni Morandi indossa un parrucchino? Il cantante sui social cede: “Ora lo devo confessare”

Il cantante Gianni Morandi, rispondendo sui social ad un followers, ha parlato dei rumors su qualche “ritocchino”. Ecco cosa ha detto.

Lui è uno dei cantanti, conduttori e personaggi del mondo dello spettacolo nostrano più amati dal grande pubblico, autentica leggenda della musica italiana. Stiamo parlando di Gianni Morandi.

L’artista bolognese, dopo aver condotto la kermesse del Teatro Ariston nel 2011 e nel 2012, tornerà a condurre insieme a Amadeus – che sarà anche direttore artistico – il Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio. Con loro, nella prima e ultima puntata, anche Chiara Ferragni.

Un grande riconoscimento per il cantante che, il prossimo 11 dicembre, spegnerà 78 candeline. Gianni Morandi, lo scorso Festival di Sanremo, è giunto terzo, vincendo la serata cover e duetti in coppia con l’amico Jovanotti.

La “confessione” del cantante bolognese

Gianni Morandi sembra davvero vivere una seconda giovinezza: il cantante si mantiene costantemente in forma, andando a correre regolarmente. Ma, negli ultimi anni, qualcuno ha sostenuto che l’artista bolognese ha fatto ricorso a quale “espediente”. Di cosa si tratta? Sui social, un follower di Morandi ha chiesto al cantante se portasse un parrucchino durante gli eventi.

Il cantante bolognese – molto noto per la sua ironia e leggerezza sui social – ha risposto alla sua maniera: “Oddio, io lo tenevo nascosto ma tu mi hai beccato e ora lo devo confessare: sì, ho il parrucchino, guarda”.

I progetti futuri del cantante

Come detto, Gianni Morandi tornerà sul palco dell’Ariston, teatro della sua vittoria nell’87 insieme a Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri con il brano Si può dare di più. Questa estate, il cantante è stato protagonista di diversi concerti in giro per l’Italia ed ha partecipato anche alla tappa di Marina di Ravenna – insieme a Fedez, Tananai e Mara Sattei – del Jova Beach Party di Jovanotti.

Ma non solo Festival di Sanremo 2023. A quanto pare, Rai Uno sarebbe pronta a regalare a Gianni Morandi uno speciale one man show in prima serata. L’appuntamento potrebbe essere programmato per il prossimo dicembre e vedrebbe tra i protagonisti tantissimi amici e colleghi di Morandi, staremo a vedere.