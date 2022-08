Il Principe William paparazzato mentre abbraccia un’altra donna: la sfuriata di Kate Middleton

Le foto hanno scatenato un gran dibattito nel Regno Unito: il Principe William e la Duchessa Kate Middleton avrebbe discusso a causa di questo.

Negli ultimi mesi, i Duchi di Cambridge sono stati i veri protagonisti del Royal Family: tra cerimonie, impegni istituzionali e grandi eventi, il Principe William e la Duchessa Kate Middleton, si sono presi la scena a Buckingham Palace.

Complice anche il passo di lato della Regina Elisabetta II che, ormai dal lockdown della primavera 2022 si è trasferita in pianta stabile nel Castello di Windsor, i Duchi di Cambridge si stanno occupando degli affari della Corona.

Per molti, questi mesi non sarebbero altro che le prove generali del futuro regno del Principe William. A Londra, infatti, cresce sempre di più l’apprezzamento per il Principe e la sua consorte, a discapito del Principe Carlo e della Duchessa Camilla Parker.

L’abbraccio del Principe William

Ma, con l’avanzare della popolarità della coppia, non mancano di certo i gossip e gli scoop dei tabloid. Nei giorni scorsi, si era parlato con insistenza di un presunto tradimento da parte del Principe William, notizia che ha fatto molto scalpore nel Regno Unito. Questa volta a finire sotto la lente dei riflettori è stata Kate Middleton: la Duchessa è stata giudicata troppo gelosa, mentre altri si sono schierati dalla sua parte nella faccenda.

Ma cosa è accaduto? Due sere fa, la Nazionale inglese di calcio si è aggiudicata l’Europeo vincendo in finale proprio a Wembley, davanti a 87mila tifosi. Nelle ore precedenti, il Principe William, in compagnia di sua figlia Charlotte, aveva inviato il suo in bocca al lupo alla squadra inglese. Dopo il triplice fischio, il figlio di Carlo e Diana si è precipitato in campo e ha salutato, un po’ troppo calorosamente, si sostiene, le giocatrici.

La reazione della stampa

Di certo il Principe William ha violato i protocolli Reali abbracciando le giocatrici, ma c’è da dire che il futuro erede al trono è da sempre un grande fan delle “leonesse” inglesi. Gli abbracci del marito di Kate Middleton sono stati immortalati dalla stampa, che li ha giudicati “troppo audaci”.

Di tutt’altro avviso i tifosi presenti allo stadio: William era semplicemente contento della vittoria e, molte delle giocatrici, sono sue conoscenti. Ad ogni modo, si racconta di una Kate Middleton non proprio contenta della scena.