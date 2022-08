Avanti un Altro, scelta la sostituta di Sara Croce: un’ex gieffina come Bonas | Ma i social si dividono

Il programma Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha scelto la sostituta di Sara Croce: ecco chi sarà la nuova Bonas.

Uno dei programmi cult di casa Mediaset, grazie alla grande coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un quiz-show unico nel suo genere che, grazie al grande successo su Canale 5 si è guadagnato anche la prima serata.

Stiamo parlando di Avanti un Altro e della sua versione serale Avanti un Altro – Pure di sera. Nelle scorse settimane, i tanti telespettatori della trasmissione di Cologno Monzese, hanno dovuto dire addio alla Bonas del programma, Sara Croce.

La modella, con un post social, ha infatti rivelato che non tornerà a settembre negli studi di Canale 5, per lei nuovi progetti televisivi all’orizzonte. A quanto si apprende è stata già decisa la sua sostituta: ecco chi sarà.

La nuova Bonas

Il personaggio della Bonas, nel divertente Minimondo de Avanti un Altro, in passato, è stato interpretato da Paola Caruso e Ludovica Pagani e, in ultimo, come detto, da Sara Croce. Dunque, un’altra bellissima bionda è pronta a fare il suo debutto nel quiz-show di Canale 5: si tratta dell’ex gieffina ed influencer, nonché ex star di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Social divisi

L’influencer ed ex tronista del programma cult di Maria De Filippi è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Proprio nel reality, Sonia Bruganelli ha ricoperto il ruolo di opinionista e, durante l’avventura di quei mesi, ha molto legato proprio con Sophie Codegoni.

Alcuni ne hanno approfittato per attaccare l’ex gieffina e la moglie di Paolo Bonolis ma, in realtà, non c’è alcun collegamento tra le due cose.