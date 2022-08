Beatrice Valli attacca il Reddito di Cittadinanza, poi rettifica: “Non sono distante dalla realtà” | Monta la bufera social

L’influencer Beatrice Valli dopo le sue dichiarazioni sul reddito di cittadinanza risponde alle critiche esplose sul web

L’influencer Beatrice Valli è da giorni al centro di una polemica scatenatasi all’esito di alcune sue dichiarazioni sul reddito di cittadinanza. Con un seguito di 3.1 milioni di followers, la giovane mamma ha manifestato tramite Instagram stories sgomento per la difficoltà di trovare babysitter e collaboratrici domestiche.

Dopo il sontuoso matrimonio caprese con il compagno di vita Marco Fantini, l’ex corteggiatrice ha dichiarato che “la gente non avrebbe voglia di lavorare”. Ha poi affrontato il delicato tema del Reddito di Cittadinanza, replicando alle parole di una sua followers secondo cui questo tipo di aiuti: “Sta rovinando il mondo”. La Valli ha infatti dichiarato: “Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così”.

Nonostante l’influencer sia amatissima sul web che segue quotidianamente le avventure della famiglia Fantini, tali dichiarazioni sono diventate immediatamente virali scatenando la reazione indignata di milioni di utenti.

La replica di Beatrice Valli

Dopo il polverone sollevato con le sue dichiarazioni Beatrice Valli ha ritenuto opportuno replicare e si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha finalmente chiarito la sua posizione sul tema Reddito di Cittadinanza.

Lo ha fatto tramite delle stories su Instagram affermando: “Sono fermamente convinta che ogni aiuto, quindi parlo in generale, deve raggiungere chi effettivamente ne ha bisogno. Purtroppo succede, e lo sappiamo tutti benissimo che molte volte ci sono persone che se ne approfittano e si approfittano di vantaggi a discapito di chi ne ha realmente diritto e necessità”.

Le scuse

L’influencer ha specificato che le sue parole erano frutto dei racconti e confidenze provenienti da suoi conoscenti, sia imprenditori che dipendenti, che le hanno manifestato le difficoltà riscontrate nel tentativo di accedere e beneficiare degli aiuti di stato.

La Valli ha poi dichiarato: “Forse esprimendomi male volevo semplicemente dire che tante persone hanno bisogno di questi aiuti e sostegni economici e magari non riescono a ottenerli. Mi dispiace aver fatto credere che io sia distante dalla realtà e non comprenda il momento storico in cui viviamo e le difficoltà di tante persone. Mi sono sempre ripromessa di non entrare in argomenti politici o si semplice populismo in quanto, prima di ogni cosa, cerco sempre di rispettare la visione di tutti”.