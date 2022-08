Caos in aeroporto: così le vostre vacanze rischiano di saltare

Numerose compagnie annunciano e stanno annunciando scioperi. Prima di intraprendere un viaggio, fate i dovuti controlli

Inizia il mese per eccellenza consacrato alle vacanze in Italia, nonostante il 2022 abbia rivelato una crescente preferenza anche per gli altri mesi estivi. La maggior parte degli italiani che partiranno nei prossimi giorni ha prenotato soprattutto a ridosso della vacanza. Attenzione, però, ai voli prenotati. Perché già nel mese di luglio sono stati tantissimi i viaggi tagliati. E anche agosto, a causa di alcuni scioperi, potrebbe portare non buone sorprese agli italiani in vacanza.

I numeri delle vacanze

Secondo le ultime stime, più del 30% ha bloccato voli e alloggi a luglio, un altro 28% non prima di giugno 2022. Tra le mete più desiderate dagli italiani per queste settimane salgono sul podio Catania, seguita dall’ambitissima Tirana e da Palermo.

Gli italiani scelgono su tutte le storiche città d’arte, una tendenza che li accomuna ai viaggiatori stranieri. Quasi la metà, il 46% degli italiani in vacanza ad agosto, viaggerà per un periodo dai 7 ai 13 giorni, il 18% si concederà un break di 5/6 giorni, mentre un 11% staccherà per un periodo più lungo, dai 14 ai 20 giorni.

Tra i visitatori provenienti dall’estero per agosto si rilevano principalmente francesi (22%), seguiti da tedeschi (18%) e infine spagnoli (18%). Un’affluenza, quella proveniente dall’Europa, che per tutta la stagione estiva ha privilegiato le città d’arte rispetto ad altri tipi di destinazione. Inoltre, 4 turisti stranieri su 10 si fermeranno in Italia nelle prossime settimane per un periodo dai 7 ai 13 giorni, mentre solo il 5% visiterà il Belpaese con una permanenza molto breve, di due giorni.

Attenzione agli scioperi

Italiani o stranieri, il taglio dei voli ha già condizionato le vacanze di molti nel mese di luglio appena trascorso. E ad agosto le cose potrebbero non andare meglio. Ecco, quindi, quali sono le compagnie aeree che potrebbero segnalare il maggior numero di voli cancellati.

Lufthansa cancella, a causa dello sciopero del personale di terra, oltre 1000 voli in piena estate, e il traffico aereo va in tilt in Germania con conseguenze per tutta l’Europa. In generale, saranno gli scali spagnoli a vedere maggiori giornate di fermo e voli bloccati. Sono già stati annunciati i nuovi blocchi di sciopero per gli equipaggi Ryanair.

Secondo quanto riferito, il personale si fermerà per quattro giorni dal lunedì al giovedì ogni settimana dall’8 agosto 2022 al 9 gennaio 2023. I sindacati hanno annunciato che ci sarà un blocco di scioperi a partire dall’8 agosto e fino al 9 gennaio 2023. Il personale di Ryanair, nello specifico, si fermerà per quattro giorni dal lunedì al giovedì ogni settimana negli scali di Barcellona, Madrid, Palma di Maiorca, Girona, Valencia, Ibiza, Malaga, Santiago di Compostela, Siviglia e Alicante.

Situazione simile quella che riguarda EasyJet: nuovi scioperi dei piloti a partire dal 12 al 14 agosto, e poi ancora dal 19 al 21 agosto e dal 27 al 29 agosto. Ma anche nel Regno Unito, i piloti della British Airways sembrano pronti allo sciopero. Anche se in questo caso non vi sono ancora date. L’Italia, per una volta, potrebbe essere messa leggermente meglio. Dal 25 luglio al 5 settembre non sarà più possibile scioperare nel settore dei trasporti. In ogni caso, prima di intraprendere un viaggio, vi consigliamo di fare i giusti controlli. Potreste altrimenti rimanere a terra.