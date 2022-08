Meghan Markle, l’incredibile scatto in corpetto e reggicalze mette in imbarazzo la Royal Family | Come è stata beccata

Un frame della Duchessa del Sussex, consorte del Principe Harry in intimo: ecco Meghan Markle come non l’avete mai vista.

Sin dal suo approdo a Buckingham Palace, la Duchessa del Sussex Meghan Markle è stata sotto i riflettori dei tabloid britannici. Certo, tutti i reali di Windsor subiscono la stessa sorte, ma per la consorte del Principe Harry c’è sempre stata un’attenzione – se così vogliamo chiamarla – da parte dei media londinesi.

Del resto: Meghan Markle non aveva discendenze nobili, lavorava come attrice e proveniva dagli Stati Uniti. Prima della cosiddetta MegExit – ovvero della fuga dei Sussex da Londra – il Principe Harry aveva denunciato le pressioni dei media nei confronti di sua moglie, paragonando, tra l’altro, la vicenda a quella di sua mamma, l’indimenticata Lady Diana.

E ancora oggi, Meghan Markle, è uno degli obiettivi principali dei tabloid: le dispute nella Famiglia Reale con il Principe William e la Duchessa Kate Middleton, ma anche le sue ambizioni politiche negli States – si mormora – ne fanno uno degli argomenti principali nel Regno Unito.

Lo scatto di Meghan Markle

Dicevamo, la carriera di attrice. Prima di conoscere il Principe William, siamo nel 2011, Meghan Markle ha raggiunto una certa notorietà negli Stati Uniti interpretando l’assistente legale Rachel Zone nella popolare serie Suits. La Duchessa del Sussex è anche apparsa nelle serie Fringe, Castle e CSI Miami. Ha anche recitato in diverse commedie di grande successo in quegli anni, come Sballati d’amore, Come ammazzare il capo e vivere felici e In viaggio con una rockstar. La sua carriera nel piccolo e grande schermo si è conclusa nel 2016, ovvero l’anno del fidanzamento con il nipote della Regina Elisabetta II.

Si è parlato molto nel Regno Unito della carriera di attrice di Meghan Markle. A quanto si mormora, infatti, la Famiglia Reale avrebbe cercato di mettere un veto al fidanzamento tra lei e il Principe William proprio a causa del suo lavoro. Di seguito, ad esempio, uno dei frame tratto dalla serie Suits che avrebbe messo in imbarazzo la Royal Family: si vede la futura Duchessa, in reggicalze e corpetto.

I progetti futuri della Duchessa

Abbiamo anche accennato dei rumors circa una possibile discesa in campo di Meghan Markle negli Stati Uniti. Oltreoceano sono convinti che la Duchessa sia pronta ad annunciare una sua candidatura. Al momento non è chiaro in quale contesto, ma è probabili che possa candidarsi con i Democratici per un seggio del Congresso della California.

L’indiscrezioni ha messo in allerta la Royal Family: mai un membro della Famiglia Reale ha ottenuto un ruolo istituzionale in un altro Paese.