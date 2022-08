Vanessa Incontrada, la stoccata a Totti e Blasi: “Io ho scelto il silenzio, altri scelgono di fare i comunicati”

La conduttrice e attrice Vanessa Incontrada si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nel corso di un’intervista: ecco le sue parole.

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, protagonista di diversi programmi e serie di successo, ma che ha portato anche sul grande schermo grandi interpretazione. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada.

Nella scorsa stagione televisiva, Mediaset ha dimostrato di puntare molto su Vanessa Incontrada, affidandole dapprima il tg satirico ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia, su Canale 5, in coppia con il comico partenopeo Alessandro Siani.

E, in seguito, c’è stato il grande ritorno, dopo quasi 10 anni, della coppia Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sul palco del programma cult Mediaset, Zelig.

Le parole di Vanessa Incontrada

A distanza di due anni dalla famosa copertina senza veli, Vanessa Incontrada ha posato di nuovo per Vanity Fair. Nel corso della lunga rivista con il mensile, la conduttrice Mediaset ha toccato diversi punti, partendo dalla famosa foto pubblicata da Nuovo che ha scatenato, alcune settimane fa diverse polemiche e accuse di body shaming. Ha chiosato Incontrada: “I social non mi feriscono. La mia risposta è l’indifferenza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

Le parole su Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Nel corso dell’intervista, a Vanessa Incontrada è stato chiesto anche di alcune separazione di coppie molto note del mondo dello spettacolo, nonché sue colleghe a Mediaset, come Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi e Ilary Blasi con Francesco Totti. Soltanto nelle ultime settimane abbiamo scoperto la fine della relazione tra Incontrada e l’imprenditore Rossano Laurini, a cui era legata dal 2007. Una rottura volutamente tenuta nascosta al grande pubblico, che certamente cozza con i comunicati diffusi dalle altre due conduttrici.

Ha raccontato Incontrada: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.