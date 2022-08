Diletta Leotta, la confessione sui ritocchini estetici: “Non me ne vergogno” | Ecco cosa ha rifatto

Ai microfoni di Verissimo Diletta Leotta racconta con sincerità a Silvia Toffanin di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Chi da tempo segue Diletta Leotta sa che la più chiacchierata conduttrice televisiva e radiofonica d’Italia ama incantare il pubblico con il suo fascino e la sua bellezza. La giovane catanese è da sempre sotto l’occhio dei detrattori che l’accusano di ostentare una bellezza finta, frutto di ritocchini e manipolazioni.

Non poche polemiche ha infatti destato il suo discorso sulla bellezza tenuto in diretta tv sul palco dell’Ariston durante il Sanremo di due anni fa. In un intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Silvia Toffanin Diletta Leotta ha dichiarato: “Quando guardo quel momento mi vedo una bambina, mi vedo non pronta per quel discorso. Se lo facessi oggi cambierei qualcosa, direi non so la bellezza capita, ma se ti dai un aiutino”.

Tempo di confessioni dunque per la brillante conduttrice che, dinanzi alla domande della Toffanin che le chiede se questa frase celi l’ammissione del ricorso alla chirurgia estetica, risponde con tranquillità e senza esitazione.

Diletta Leotta confessa di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica

La conduttrice sportiva seguitissima sui social si lascia finalmente andare e affronta apertamente il tema della chirurgia estetica. Senza esitazione ha dichiarato: “Sì, non penso sia una cosa da nascondere o di cui vergognarsi, nel 2021 credo sia un tema sdoganato”. Stando ai rumors che circolano sui social, la conduttrice e giornalista di Dazn avrebbe apportato delle modifiche al naso e al seno.

Nulla di cui vergognarsi dunque. Ha poi aggiunto: “Leggo commenti negativi in cui si dice che io sia falsa, di plastica ma se decidi di modificare una parte del tuo corpo, non significa che modifichi la tua moralità, la tua semplicità. Se decido di modificare una parte di me, non significa che sono finta, falsa, senza moralità”.

Diletta Leotta e il suo rapporto con gli haters

La conduttrice ha poi affrontato il tema dell’odio che riceve quotidianamente sul web, dichiarando che molte delle frasi che legge la feriscono e non poco. Sebbene cerchi di non farci più caso, e di non rispondere alle critiche per educazione, i migliaia di commenti negativi che ogni giorno inondano il suo profilo fanno male anche e soprattutto a chi la circonda.

Dopo la fine della storia d’amore con l’attore turco Can Yaman la conduttrice cerca di voltare le spalle a chi le da della falsa e donna di plastica ricordando a tutti che i ritocchini non definiscono l’integrità e la moralità di una persona, ma solo il suo aspetto.