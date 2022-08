Justine Mattera, quello spacco vertiginoso manda in delirio i fans | Bomba sexy a 50 anni

Justine Mattera, una showgirl di grandissimo successo che ancora oggi infiamma i cuori di milioni di persone. E non solo i cuori, con uno spacco del genere. I fans in delirio ancora oggi.

Justine Mattera, nata a New York negli Stati Uniti il 7 maggio 1971, è famosa per essere una showgirl, conduttrice e cantante di davvero grandissimo successo. Vive e lavora in Italia dal 1994.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata per due anni con Paolo Limiti. A partire dal 2009, invece, si è unita all’imprenditore Fabrizio Cassata. Da quest’ultimo ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent.

Si è laureata in letteratura italiana e inglese alla Stanford University. Nel ’94 si trasferisce a Firenze. Inizia a lavorare come modella e cubista, e proprio in una discoteca toscana viene notata dal produttore e DJ Joe T. Vannelli.

Da qui in avanti, fa non poco successo grazie ad alcune canzoni che vengono apprezzate in tutta Europa. Si trasferisce poi a Milano, dove per volere di Paolo Limiti debutta in televisione in Ci vediamo in TV.

Nel 2006, dopo qualche anno di stop, torna in tv come concorrente del reality show La fattoria. Negli anni a venire possiamo apprezzarla in televisione, al cinema e anche in teatro.

Nel 2016 è protagonista di una puntata del programma Oltre il limite – Storie di corsa. La vediamo in questo frangente percorrere la mezza maratona di Memphis. Nel 2021, è stata pubblicata la sua autobiografia: Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?.

Justine Mattera, il tempo passa ma non per lei: lo scatto è esagerato

Justine Mattera, una carriera notevole per la bella showgirl, che negli anni si è strettamente legata all’Italia e agli italiani. Sia professionalmente che sentimentalmente. Lei che, oltre a conoscere molto bene le lingue, è stata capace di non sfigurare praticamente mai fra televisione, cinema e teatro. E anche musica, a dire il vero.

E’, da sempre, anche una splendida donna. Come dimostra un recente post che la bella Justine ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La vediamo infatti elegantissima e vestita di nero, con una particolarità.

Uno “spacco” veramente da far girare la testa, mostrando il più classico e mai banale dei vedo – non vedo a chi la segue. Un modo per far notare, senza esagerare, le proprie curve. Del resto, lei se lo può decisamente permettere: anche nel 2022, dato che sembra davvero che non passi mai il tempo per lei e la sua incantevole bellezza.