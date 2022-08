Mediaset, clamoroso dietrofront: previsti diversi tagli ai palinsesti | Ecco chi rischia a Cologno Monzese

La dirigenza Mediaset starebbe lavorando per alcuni tagli ai programmi principali della rete: ecco chi rischia.

Nelle scorse settimane, a Milano, sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione 2022/2023 delle reti Mediaset. Sin da subito, l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi, ha dimostrato di voler puntare molto sui reality.

Cologno Monzese ha deciso infatti di dare ancora più spazio al Grande Fratello Vip, mentre ha confermato L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione Show, acquistato il format Target e reintrodotto La Talpa.

Confermatissimi, ovviamente, i cavalli di battaglia di Maria De Filippi: Tu Si Que Vales, Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te. Come del resto anche Striscia la Notizia, Le Iene e Avanti un Altro.

Nuovi tagli per Mediaset

Ma, stando a quando scrive TvBlog, Cologno Monzese si starebbe preparando ad un autunno molto caldo, cercando di tagliare le spese considerate eccessive, spingendo invece per i programma considerati “sicuri”. In quest’ottica è stato rinviato a data da destinarsi Michelle Impossible, condotto da Michelle Hunziker ed è stato predisposto il taglio di una puntata del format Scherzi a Parte. In dubbio, scrive il noto sito, anche l’annunciato ritorno di Mai dire gol, mentre il nuovo programma di Piero Chiambretti, Talentissimo me, è stato dirottato all’anno prossimo.

Un cambio anche nelle prossime settimane

Bisogna anche aggiungere che, altri cambi, saranno operati nelle prossime settimane, ma che riguarderanno principalmente i talk. Questo perché Mediaset non vuole certo farsi trovare impreparata in vista delle elezioni del 25 settembre: interviste, approfondimenti, confronti tra candidati, le reti di Cologno Monzese affronteranno l’importante appuntamento.

In questo contesto, anche se manca ancora l’ufficialità, dovrebbe tornare in onda in anticipo anche Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque, il quale si occuperà più di politica che di attualità e cronaca, almeno sino alle elezioni.