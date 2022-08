Veronica Peparini, l’addio a Amici con parole di fuoco: “Ho fatto tutto ma…”

Veronica Peparini e il suo discusso addio ad Amici di Maria De Filippi: “E’ stato un passaggio importante per me”.

Dopo nove brillanti stagioni Veronica Peparini sembra pronta a lasciare Amici, il talent condotto da Maria de Filippi. Coreografa, ballerina ed insegnante Veronica Peparini è uno dei volti più noti ed amati del talent ma ad oggi, dalle sue parole sibilline, sembra quasi definitiva la rottura con la produzione del programma.

Nelle ultime ore si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni ai microfoni di Lorella Cuccarini. La presentatrice ha infatti ideato due format per il suo canale Youtube; Dimmi di te dedicato agli ex allievi del programma e Un Caffè con, dove ad essere sotto i riflettori sono gli insegnanti della scuola di Canale 5.

Legate da anni di amicizia le due ballerine hanno per la prima volta raccontato il loro primo incontro. Veronica Peparini ha infatti firmato le coreografie di Nemicamatissima, programma che la Cuccarini ha fatto insieme ad Heather Parisi. Ricordando quegli anni ha dichiarato: “Per me fu tipo un sogno, il punto di arrivo più importante”.

Veronica Peparini e l’addio ad Amici: “Mi ha insenato tanto..”

Veronica Peparini si racconta senza filtri all’amica e collega lasciandosi andare a delle dichiarazioni riguardo il suo rapporto con il programma di Maria de Filippi. Nonostante i rumors sul suo addio alla scuola più famosa d’Italia siano quasi certezza non nasconde un velo di malinconia.

Ha poi aggiunto che il programma ha significato molto per lei, insegnandole a gestire il rapporto con i ragazzi e la necessità di lavorare in tempi strettissimi: “Una volta fatto Amici credo che puoi fare tutto. E’ stato un passaggio importante per me”.

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller: un amore sbocciato inaspettatamente

La fine del matrimonio di Veronica Peparini è stata da molti attribuita alla liason con il ballerino Andreas Muller, oggi compagno dell’insegnante. Ai microfoni di Un Caffè con Veronica Peparini ha tenuto a precisare che il suo matrimonio fosse già in crisi da tempo e che la sua separazione non abbia nulla a che vedere con la nascita del nuovo amore.

Il ballerino l’ha recentemente difesa dopo la notizia del papabile addio ad Amici e dalle parole di entrambi è chiaro come la nascita di quest’amore sia stata un risvolto inaspettato e sorprendente per entrambi. Veronica Peparini ha dichiarato che ciò che di Muller l’ha colpita è stata la sua forza. Vedeva in lui una luce, un appiglio sicuro e poi aggiunge sulla nascita del loro amore: “Per me era una cosa impensabile”.