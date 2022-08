Wanda Nara e Mauro Icardi, matrimonio finito? La chat della showgirl argentina non lascia dubbi [VIDEO]

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno per separarsi? La fine della relazione è confermata da questi audio della showgirl argentina.

Una delle coppie più note ed amate, e chiacchierate, del mondo dello spettacolo: lei, imprenditrice, manager e influencer; lui, attaccante del Paris Saint-Germain, ex capitano dell’Inter.

Stiamo parlando chiaramente di Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la bufera dei mesi scorsi, sembrava che tra i due fosse tornato il sereno, complici anche gli scatti di famiglia nella recente vacanza in Africa.

In realtà, a quanto pare, i due starebbero però separarsi e, a tal proposito, ci sarebbero delle prove schiaccianti.

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando

Nel corso del programma LAM – Los Angeles del La Manana, in onda su America Tv – il conduttore Angel De Brito, ha mandato in onda la conversazione tra Wanda Nara e una delle sue più fidate collaboratrici, Carmen. Sono passati quasi 12 mesi dallo scandalo per il presunto tradimento di Mauro Icardi con l’attrice argentina China Suarez. Proprio in questi giorni, Wanda Nara è volata in Argentina, ufficialmente per andare a trovare la sua famiglia.

Si sente in questi audio: “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. E ancora, qualche giorno fa, Wanda Nara ha postato in alcune storie Instagram un video con una canzone eloquente in sottofondo che dice: “Ero con qualcuno, ma sono libera”.

Altri audio

Il programma LAM ha reso noto – anche se non ha chiarito se saranno mandati in onda o meno – di essere in possesso di altri audio, mandati sempre da Wanda Nara alla stessa Carmen. Si tratterebbe di audio più recenti, dal momento che, in questi, la showgirl si lamenta con la sua fidata collaboratrice, accusandola di averla “tradita” parlando delle sue vicende personali con la stampa.

Dice Wanda Nara: “Non posso credere è che parli così in TV. Hai detto che non eri così e hai sempre criticato le persone che lo facevano. La verità è che non capisco perché ti aiutiamo sempre con tutto ciò di cui hai bisogno, eppure il risultato è questo. Se ora vuoi andartene, non mi sembra che sia la strada da percorrere quella della TV”.