1800 € di multa se non rispettate questa regola in aereo | Come comportarsi per evitare la stangata

Viaggiare in aereo può essere certamente emozionante, soprattutto se lo si fa per raggiungere una località di vacanza tanto ambita. Ci sono però regole ben precise da rispettare e che tutti dovrebbero conoscere per non andare incontro a brutte sorprese.

Prima di salire a bordo di un aereo è importante conoscere le regole che devono essere rispettate nel corso del viaggio. In linea generale sarebbe bene presentarsi con un bagaglio a mano, soprattutto se si arriva nei grandi aeroporti europei, mentre nei viaggi intercontinentali e italiani si può invece imbarcare nella stiva il proprio bagaglio con molta più tranquillità.

Non si dovrebbe inoltre mai dimenticare di stipulare un’assicurazione prima della partenza, in modo tale da poter ricevere un rimborso nel caso dovesse esserci una cancellazione. Le restrizioni sono però ancora più scrupolose per quanto riguarda il cibo: per i trasgressori la sorpresa può essere davvero amara.

Attenzione ai cibi che porti in aereo: le regole sono severissime

Chi deve effettuare un viaggio particolarmente lungo potrebbe avvertire la necessità di portare con sé alcuni cibi da consumare nel caso dovesse avere fame. Ci sono però delle regole decisamente rigide da rispettare in questo caso e che è bene conoscere se non si vogliono subire multe salatissime.

Chi vuole inserire degli alimenti nel bagaglio da stiva deve verificare che questi siano ben sigillati comunque nella loro confezioni intatta. Per chi invece sta tornando nel nostro Paese dopo un viaggio al di fuori del nostro Continente è vietato avere con sè salumi, formaggi, cibi ripieni o a base di carne e cibi che contengono latte o panna.

Ci sono comunque delle eccezioni. E’ il caso dei viaggi in cui si sta tornando da San Marino, Svizzera, Andorra, Lichtenstein e Norvegia.

Massima attenzione per il bagaglio a mano e non solo

Per un viaggio breve in aereo molti potrebbero preferire il bagaglio a mano, in modo tale da poterlo avere con sè per ogni necessità. In questo caso è possibile inserire gli alimenti per neonati, come ad esempio gli omogeneizzati, che possono rivelarsi utili se il piccolo dovesse avere fame. Sono invece assolutamente vietati carni, salumi e latte.

Per chi dovesse avere in mente di partire per gli Stati Uniti le norme sono davveri rigidissime. Non è infatti possibile portare carne, latte, uova, pollame, foglie di coca, crespino e foglie di agrumi. Gli alimenti liquidi devono invece essere posizionati in appositi flaconi, non più grandi di 100 ml. Chi vuole portare dell’alcol, invece, non deve andare oltre una bottiglia da un litro, a condizione di avere compiuto 21 anni di età.

In caso di dubbio sarebbe bene prendere contatto con la compagnia con cui si ha deciso di volare per avere ben chiaro nella mente tutto. Per i trasgressori la multa può essere davvero salata e può arrivare a toccare quota 1.800 euro.