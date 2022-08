Arisa, la foto shock che lascia il web a bocca aperta | Non ha più paura di mostrarsi

Questa volta Arisa ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta: la cantante, nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, si è mostrata senza veli in un post all’insegna della libertà.

Salita alla ribalta dopo aver partecipato al Festival di Sanremo del 2009 aggiudicandosi la vittoria nella categoria Nuove Proposte con il singolo “Sincerità”, Arisa continua a stupire i suoi fan.

La cantante, nel corso degli anni, ha avuto una vera trasformazione: a partire dal suo debutto ad oggi, ha acquisito una sempre maggiore confidenza, con un notevole cambiamento di stile. Arisa, ormai, sembra un’altra rispetto alle sue prime performance e, con l’ultimo scatto condiviso su Instagram, ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta.

Il successo dopo Sanremo

In seguito alla sua prima partecipazione a Sanremo con il brano “Sincerità”, la cantante si è guadagnata una notevole popolarità. Arisa è riuscita ad affermarsi nel panorama musicale e, negli anni seguenti, è tornata ad esibirsi sul palco dell’Ariston aggiudicandosi degli importanti riconoscimenti, come il Premio Assomusica, il Premio della Critica “Mia Martini” ed il Premio Sala Stampa.

A partire dal 2010, è approdata anche sul piccolo schermo diventando un’ospite fissa della trasmissione “Victor Victoria – Niente è come sembra”. Inoltre, è entrata a far parte della giuria del talent show “X Factor”.

Alla musica e alla televisione, dal 2011, ha affiancato anche il cinema. La cantante ha recitato in diversi film (tra cui “Tutta colpa della musica”, “La peggior settimana della mia vita” e “Nove lune e mezza) e ha avuto alcune esperienza come doppiatrice.

L’anno scorso ha gareggiato a “Ballando con le stelle” in coppia con il ballerino Vito Coppola. I due, oltre ad essere arrivati al primo posto, hanno attirato l’attenzione delle riviste di gossip per via della loro complicità. Una volta conclusa la trasmissione, hanno continuato a vedersi e frequentarsi, pur senza confermare l’inizio di una relazione.

“Non c’è niente di sbagliato in me”

La cantante, in diverse occasioni, ha parlato della sua voglia di celebrare la femminilità e la sensualità, senza alcuna vergogna. Arisa ha dimostrato di non aver paura di mostrare il suo lato più sexy e di sentirsi finalmente a proprio agio col suo corpo. Un messaggio importante per tutte le donne che la ascoltano.

Nelle scorse ore, ha deciso di mostrarsi al naturale sui social network, stregando il web. “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me” ha commentato, in un post in cui possiamo vederla senza veli.

Negli scatti, Arisa ha deciso di liberare tutta la sua femminilità. Allo stesso tempo, ha messo in evidenza anche il suo lato maschile, con un look caratterizzato da un taglio di capelli corto e sbarazzino.

Come spiegato da lei stessa nelle Instagram stories, per affrontare la “società ancora retrograda e maschilista” ha dovuto imparare ad essere anche uomo: “forte” e “rude”, ma senza mai mettere da parte il suo essere donna.