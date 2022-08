Avanti un Altro, Soleil Sorge è stata scartata? Emerge la verità sull’ex gieffina

L’ex gieffina sarebbe stata scartata dalle selezioni lasciando il posto a Sophie Codeogni

Soleil Stasi sarebbe stata scartata durante le selezioni per il ruolo di Bonas nel programma Avanti un Altro! in onda su Canale 5. A mettere le cose in chiaro sull’esito dei provini ci hanno pensato Sonia Bruganelli e la stessa Sorge che dopo aver partecipato alla scorsa edizione del GF Vip dichiara di avere altri progetti.

Solei Sorge ha raggiunto la notorietà iniziando a muovere i primi passi in tv nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Approdata poi nel mondo dei reality è stata concorrente dell’Isola dei Famosi e da ultimo del Grande Fratello Vip.

Le ultime notizie parlano di Sophie Codegoni come prescelta per il ruolo di Bonas nel programma Avanti un Altro e dalle indiscrezioni pubblicate su The Pipol si legge: “Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sovraesposizione è Soleil Stasi. Lei e la Codegoni si contendevano il ruolo di Bonas. Ma Sophie ha gestito meglio il post GFVip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl”.

Soleil Sorge scartata da Avanti un Altro. La smentita

A smentire tali malelingue ci ha pensato Soleil Sorge che con un post su Twitter ha dichiarato: “Fake news: mai fatto provini per Avanti un altro, né avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon Xoxo”.

La showgirl non ha mai fatto mistero della sua ambizione di intraprendere altre scelte televisive. Appena inizierà il Grande Fratello VIP 7 condurrà insieme a Pierpaolo Pretelli la nuova edizione del GF Vip Party.

Sophie Codeogni raccomandata? Sonia Bruganelli sbotta

Dopo la notizia della scelta di Sophie Codeogni nel cast di Avanti un Altro sono esplosi sul web i commenti degli hater che hanno criticato tale scelta definendo l’ex tronista “una raccomandata”. Non si è fatta attendere la replica di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che ha difeso la showgirl dall’accusa.

Su instagram ha scritto: “Perché io Sophie l’ho conosciuta ed è una bellissima donna”, invitando i detrattori a guardare il provino piuttosto che accusare ingiustamente l’ex tronista.