Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia in dolce attesa? Il conduttore Rai rompe il silenzio: “A dire il vero…”

Belen e Stefano dopo il ritorno di fiamma sorprendono tutti con una notizia shock

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate dello star system italiano. Dopo un figlio, un matrimonio e vari tira e molla i due fanno nuovamente coppia fissa, trascorrendo un’estate all’insegna dell’amore e della passione. Belen dopo la rottura con Antonio Spinalbese, padre della sua seconda figlia, appare più radiosa che mai tra le braccia del noto conduttore. Progetti importanti per la coppia che si è dichiarata pronta ad avere un altro bambino.

I due iniziano a frequentarsi nuovamente lo scorso inverno e per lungo tempo hanno cercato di tenere nascosta la loro storia dai riflettori. Dopo mesi di paparazzate e foto sibilline hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole, in una romantica fuga d’amore nelle acque cristalline di Ponza.

La coppia ha fatto sognare quanti speravano in un loro lieto fine dopo ogni rottura. Stefano De Martino è sempre stato più riservato circa la sua vita privata, mentre Belen in questi anni ha vissuto la sua relazione con Spinalbese alla luce del sole condividendo i momenti salienti della loro storia da cui è nata una bambina. Ma l’amore travolgente che li lega ha avuto la meglio su litigi, incomprensioni e presunti tradimenti.

Belen Rodriguez pronta ad avere un terzo figlio

Belen Rodriguez non ha mai fatto mistero del suo amore per la famiglia e della volontà di essere ancora madre. In una recente intervista, rilasciata dopo l’inizio della sua relazione con Stefano De Martino, ha espressamente dichiarato di essere pronta ad avere un terzo figlio. Dopo Santiago e Luna Marì la famiglia potrebbe dunque allargarsi ancora.

Un amico della donna ha dichiarato: “Belen ha un futuro da costruire. Stefano ha un atteggiamento molto protettivo nei confronti di Belen, la Rodriguez si trasforma quando vede De Martino, è come un elisir di bellezza e di eterna giovinezza. E non ama le donne che si allargano troppo con lui, non perché tema che lui la possa tradire, ma perché la considera una mancanza di rispetto nei suoi confronti”.

Stefano De Martino papà bis?

Il ballerino e conduttore è da sempre molto riservato sulla sua vita privata, soprattutto dopo la burrascosa storia da amore con Belen che da anni lo vede protagonista dei ritocalchi rosa. A chi gli chiede come vadano le cose con Belen risponde “Come va il rapporto con Belen? Ormai da anni non parlo di questo, perché sulla mia pelle ho capito che è meglio non dire cose in più. Tanto scrivono già tantissimo sui media. Posso dire quello che sarà sarà e va benissimo”.

Sembra sbilanciarsi poco anche sulla questione figli, infatti in una recente intervista ha dichiarato: “Se voglio altri figli adesso? Certo che mi piacerebbe, però adesso so bene che è impegnativo. Diciamo che ora ci penserei di più rispetto al passato. Avere un figlio è una cosa meravigliosa, ma anche molto grande. A dire il vero mi immagino padre di più bambini, però sono cose che vanno pensate benissimo. Di sicuro sono contento che adesso noi padri siamo liberi e non incasellati nel ruolo di quelli che dettano le regole”. Non resta che attendere per scoprire gli sviluppi della love story più calda dell’estate.