Edoardo Tavassi pronto a convolare a nozze, l’ex naufrago confessa: “Oggi ho bisogno di…”

L’ex naufrago fa rivelazioni scottanti sulla vita sentimentale e per la prima volta parla di matrimonio.

Tempo di bilanci per Edoardo Tavassi, ex naufrago dell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi recentemente conclusasi. Costretto ad ad abbandonare il programma ad un passo dalla finale a causa di un infortunio alla gamba, Tavassi si è lasciato andare in una lunga intervista a cuore aperto rivelando dettagli della sua vita amorosa.

Dopo la burrascosa liason nata in terra honduregna con Mercedesz Henger e mai veramente decollata, l’ex naufrago si dichiara attualmente single per sua scelta. Ha però precisato: “Vorrei convolare a nozze ed avere una bella famiglia…”.

Dopo aver conquistato il pubblico di Canale 5 il fratello della nota Guendalina sogna di convolare a nozze ed a chi gli chiede se ci sia ancora del tenero tra lui e Mercedesz Henger risponde di non aver ancora trovato la persona giusta con cui compiere il fatidico passo.

Edoardo Tavassi e la sua donna ideale: le parole dell’ex naufrago

Non si accontenta in amore Edoardo Tavassi. Dopo numerose storie d’amore la scelta di essere felicemente single nasce dalla sua volontà di non accontentarsi di una donna semplicemente bella. Si dichiara infatti cambiato dopo l’esperienza del reality e pronto ad accogliere una donna che non sia solo bella.

“In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare. Invece oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire e che mi faccia stare bene dal lato emotivo”.

Isola dei Famosi, Tavassi racconta: “E’ stata dura abbandonare”

Edoardo Tavassi è stato sicuramente uno degli indiscussi protagonisti della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo i digiuni e le avventure condivisi con i compagni di avventure Edoardo è stato vittima di un grave infortunio subito durante una prova ricompensa che gli ha provocato un problema al ginocchio.

Costretto ad abbandonare il reality ad un passo dalla finale ricorda con rammarico il prematuro abbandono. Ha infatti dichiarato: “L’Isola dei Famosi è un’esperienza bellissima che tutti dovremmo vivere, quando ci si trova in Honduras lontano da tutto, inizi a capire l’importanza delle piccole cose…”.