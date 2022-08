Ermal Meta, come sta il cantante? Fan sempre più preoccupati, ma ci sono aggiornamenti

Dopo i recenti problemi di salute il cantante albanese può tornare dai suoi fan

Può dirsi finalmente archiviata la problematica di salute che ha impedito a Ermal Meta di cantare. Il cantante albanese ritorna sul palco dopo lo stop forzato causato da un sospetto gonfiore al volto. Paura per i fan e per l’artista che ha scelto alcuni giorni di riposo per sincerarsi sull’origine del problema. Fortunatamente nulla di grave che non potesse passare tramite una cura al cortisone.

Il cantante albanese ha poi prontamente avvertito il suo pubblico dichiarando: “Mi è dispiaciuto annullare i concerti, ma era necessario. Alla fine non era niente di davvero preoccupante”. Per mettere a tacere le malelingue che paventavano un problema più serio ha dovuto rilasciare una nuova dichiarazione sul profilo Twitter.

Riparte così il tour estivo di Ermal Meta che dopo il brutto spavento scrive sul suo profilo Instagram “Non vedo l’ora”. Il cantante albanese conferma le date del tour e annuncia anche l’aggiunta di nuovo show alla tournée. Il 12 agosto, l’artista si esibirà in Puglia a Castellana Grotte.

Ermal Meta abbandonato dal padre quando era adolescente

Ermal Meta arriva in Italia a soli 13 anni insieme alla sua famiglia, lasciando Fier, la città albanese in cui è nato. La passione per la musica gli viene trasmessa da sua madre musicista classica. La vita del giovane Ermal viene presto segnata dall’abbandono del padre che lascia la sua famiglia senza più dare sue notizie. Il cantante ha più volte dichiarato di non aver più cercato quell’uomo sebbene gli abbia dedicato negli anni alcune delle sue canzoni più note come Vietato morire, che ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo 2017.

Dopo l’abbandono del padre racconta di aver dovuto fare i conti con un’adolescenza vissuta all’ombra dello stereotipo del giovane straniero delinquente. Ha infatti dichiarato: “Sentivo di dover dimostrare che non ero come gli albanesi dipinti dai giornali. Mi sentivo un ospite che non doveva fare rumore. Mi dava fastidio e allora con la musica ho fatto più rumore che potevo”.

Per chi batte il cuore di Ermal Meta?

Dopo i 9 lunghi anni di relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, Ermal Meta ha ritrovato l’amore con Chiara Sturdà. La ragazza lavora nel campo della Comunicazione e tra i due intercorrono 10 anni di differenza, fattore che non spaventa i due innamorati.

La coppia non ha mai raccontato come sia avvenuto il loro incontro ma sono usciti allo scoperto nel marzo 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. I loro profili social fanno sognare i fan con la storia d’amore di una coppia oramai inseparabile.