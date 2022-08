Il mondo in mano a soli dieci anni | L’incredibile storia del bambino più ricco al mondo

Essere ricchi, o comunque stare bene economicamente, è l’obiettivo di molte persone chiaramente. Ma avere la fortuna di esserlo nemmeno maggiorenne, è vanto di pochi. Ad un bambino è capitato eccome.

Essere ricchi, è un obiettivo che vale davvero per tantissime persone. Non è facile raggiungerlo. Tante persone ci mettono una vita intera, altre decisamente meno. Come Mompha Junior, bambino di soli dieci anni che è già il baby miliardario più giovane al mondo.

A sei anni ha avuto la sua prima super villa, e adesso detiene davvero tantissime supercar. I suoi vestiti, come mostra spesso, sono solo ed esclusivamente lussuosi. Il suo patrimonio appartiene ovviamente al padre, tuttavia i soldi e le ricchezze gli appartengono di diritto.

Mompha Junior: chi sono lui e suo padre

Originario della Nigeria, Mompha Junior è il primo figlio della celebrità di Internet Ismailia Mustapha, meglio conosciuto come Mompha Senior. La villa il padre gliel’ha regalata per il suo sesto compleanno.

Secondo il piccolo Mompha, possedere una villa è una sensazione incredibile, ha detto ai giornali britannici. Non può essere descritto a parole secondo lui, e tantomeno quantificato in denaro. La proprietà di una casa è una sensazione che rende degna di essere affrontata la ruotine quotidiana della vita, conclude Mompha Junior.

Per quanto riguarda suo padre, pare che abbia guadagnato la sua fortuna da un’attività di ufficio di cambio a Lagos, prima di passare ad investire molti soldi. Secondo lui, suo figlio è pronto e si è meritato tutte queste ricchezze. L’uomo ha due figli ed è generoso con tutta la sua famiglia.

Mompha Junior, il suo patrimonio è davvero impressionante

Quando pubblica foto sui social media, il giovane nigeriano di nome Muhammed Awal Mustapha si mostra davanti a macchine costosissime come la Lamborghini Aventador e una Bentley Flying Spur. Viene spesso immortalato assieme a sua sorella Fatima.

A dire il vero, il titolo di più giovane miliardario sembra strano se si considera che le stime dell’amministratore delegato di un ufficio di Lagos considerino il patrimonio netto del ricco bambino di poco superiore alle dodici milioni di sterline.

Ma se convertiamo il valore in Nigeria Naira, la fortuna del giovane è di oltre sei miliardi. Mica male, per il luogo in cui vivono (e a dire il vero in ogni luogo del mondo sono tantissimi soldi). Mompha Senior sui social media vanta oltre un milione di followers. Spesso condivide scatti della sua vita con le foto dei suoi figlio, con delle banconote e mentre parte per un safari.