“Charlene di Monaco? Non è lei la più amata”, ecco chi è la Principessa che ha spodestato la consorte di Alberto nel Principato

Charlene di Monaco ritorna al Principato. La prolungata assenza lascia spazio ad una nuova principessa..

Charlene di Monaco torna al principato dopo la lontananza forzata dovuta ad alcuni problemi di salute. La Principessa ha infatti trascorso alcuni mesi in Sudafrica, il paese natio, per recuperare le forza in attesa del suo ritorno al fianco del consorte, il Principe Alberto di Monaco.

Dopo il ricovero in ospedale negli ultimi mesi del 2021 l’assenza di Charlene sui i è fatta sentire tanto ed i sudditi del principato hanno cominciato a notare e bramare l’entrata in scena di una nuova Principessa che ha preso le redini della situazione.

Stiamo parlando della bellissima Carolina di Monaco, sorella di Alberto e figlia dell’indimenticabile ed eterea Grace Kelly. Non è mai stato mistero che tra Carolina e Charlene non corresse buon sangue, poiché già dagli albori della relazione tra il principe e la nuotatrice, la sorella del sovrano non apprezzava la personalità ed il contegno di Charlene.

Carolina di Monaco: la perla del Principato

La principessa di Hannover, primogenita del principe Ranieri III di Monaco e della principessa Grace Kelly, è terza in linea di successione al trono del Principato di Monaco. La sua capacità di fondere la regalità monegasca e il glamour hollywoodiano l’hanno resa icona della moda.

Carolina di Monaco ha da sempre incantato con la sua eleganza e il suo pugno regnante. Sebbene infatti sia stata scalzata dalla successione al trono dall’arrivo di Charlene è lei vera erede del Principe Ranieri. Sin dalla prematura morte della madre ha infatti assunto un ruolo centrale nella vita di corte ed è entrata nel cuore dei sudditi che la incoronano come la vera icona del principato, a discapito di Charlene Wittstock che porta sulle sue spalle il peso di una pesante eredità.

Charlene di Monaco e il principe Alberto: un amore tormentato

Non sarà semplice per Charlene di Monaco la vita al Principato. Nonostante i privilegi della vita di corte la nuotatrice sudafricana porta un duplice fardello: da un lato il peso dell’eredità di una regina come Grace Kelly; dall’altro il dover convivere con la forte personalità di Carolina di Monaco, amatissima da Alberto e dai sudditi.

Inoltre, la storia d’amore con Alberto di Monaco ha avuto degli inizi turbolenti. Nel 2011 a pochi giorni dalle nozze si racconta che Charlene provò a fuggire più volte dopo aver scoperto dell’esistenza di figli illegittimi del Sovrano, tanto che molti la definiscono la principessa triste.