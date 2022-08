Rosario Fiorello riporta in Rai i suoi cavalli di battaglia: prima lo show e poi il Festival

L’amatissimo showman potrebbe tornare a calcare il palco di Rai 1.

Si parla spesso del ritorno in tv di Rosario Fiorello. Il mattatore della tv italiana ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori sin dagli albori della sua carriera e ad oggi le voci di un suo ritorno sul piccolo schermo sembrano più veritiere che mai. Ad accoglierlo sarebbe la Rai 1 che lo ha da sempre battezzato come protagonista di grandi show televisivi di prime time.

Una trattativa segreta quella in atto tra la Rai e Fiorello. L’oggetto sarebbe l’ideazione di un nuovo format che vedrebbe lo showman nuovamente protagonista del palcoscenico di Rai 1. Dopo aver portato in giro per l’italia lo spettacolo teatrale Fiorello presenta: Fiorello!, lo showman pare pronto a ritornare in tv con tante novità.

Qualche indiscrezione pare trapelare e sembra che Rosario Fiorello non voglia concentrarsi sul one man show, bensì sperimentare un nuovo format inedito il cui impianto narrativo è stato definito sorprendente. Voglia di raggiungere nuove fette di pubblico e soprattutto in una differente fascia oraria, ovvero quella del mattino.

Fiorello e la tv

L’ultimo programma televisivo di Rosario Fiorello risale al 2011 quando era in onda “Il più grande spettacolo dopo il weekend”. Sebbene il noto showman coinvolga il pubblico con la sua verve dirompente è anche noto per essere restio a lasciarsi coinvolgere nei progetti televisivi.

Il collega e presentatore Amadeus è infatti riuscito a coinvolgerlo solo in alcune delle serate del Festival di Sanremo da lui condotte. Fiorello è un grande professionista ma come è noto, si fa anche molto desiderare.

La Rai corteggia Fiorello

Dalle indiscrezioni emerse pare che i vertici Rai siano rimasti colpiti dal grande successo riscosso dallo show teatrale che sta portando Fiorello in giro per l’Italia. Pare infatti che stiano corteggiando lo showman con l’obiettivo di realizzare uno spin off dello spettacolo teatrale Fiorello presenta: Fiorello!.

Dopo gli esilaranti sketch sul palco dell’Ariston sembrerebbe arrivato dunque il momento per un ritorno in grande stile per il conduttore siciliano che dopo il successo di VivaRaiPlay! avrebbe voglia di sperimentare un progetto nuovo per regalare al pubblico del piccolo schermo un format innovativo e fuori dall’ordinario.