Sabrina Ferilli, il fascino della semplicità | Una bellezza travolgente

Sui social, a differenza di tante sue colleghe, non ostenta mai. Né una vita dorata, né look provocanti e trasgressivi. Ma è ugualmente splendida

Per essere bellissime, sexy e sensuali si deve per forza indossare un vestito corto, una scollatura profonda, tacchi a spillo? Assolutamente no, nel caso di Sabrina Ferilli. Eccola a 58 anni, acqua e sapone, semplice, senza alcun particolare sofisticato. Ma ugualmente bellissima!

Vita e carriera di Sabrina Ferilli

Una donna che non ha mai amato particolarmente nemmeno il gossip. Raramente, infatti, ha fatto parlare di sé. E’ noto che sia stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005. E che dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo.

Donna bellissima, ma, dicevamo, anche attrice molto apprezzata. Capace di passare dalle commedie, con quella sua parlata romana, ai ruoli drammatici. Nel corso della sua carriera, Sabrina Ferilli si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

Una carriera lunghissima. Solo qualche titolo per il cinema, oltre a “La grande bellezza”: “Ritorno a casa Gori” di Alessandro Benvenuti (1996), “Tu ridi” di Paolo e Vittorio Taviani (1998), “Il signor quindicipalle” di Francesco Nuti (1998), “A ruota libera” di Vincenzo Salemme (2000), “The place” di Paolo Genovese (2017).

E per la televisione: “Commesse” (dal 1999 al 2002), “Rivoglio i miei figli” (2004) e “Svegliati amore mio” (2021). Insomma, una carriera totale, in cui la apprezziamo anche come giudice di “Tu sì que vales”. Negli anni Sabrina Ferilli è sempre stata una bomba sexy. Ma senza mai assumere i connotati della “femme fatale”.

Sabrina Ferilli, bellissima acqua e sapone

Anzi, ha sempre mostrato la propria bellezza con grande ironia. Come accadde per lo spogliarello in occasione dell’ultimo scudetto vinto dalla “sua” Roma, ormai 20 anni fa. Una esibizione iconica, al Circo Massimo, ma non per questo volgare.

E anche sui social, la nostra Sabrina, a differenza di tante sue colleghe, non ostenta mai. Né una vita dorata, né look provocanti e trasgressivi. Lei non è ha bisogno. A 58 anni, infatti, continua a essere una delle donne più belle e desiderate del panorama dello spettacolo italiano.

E, allora, eccola in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio account Instagram ufficiale. Una maglietta chiara e dei pantaloni blu con delle decorazioni floreali sulle gambe. E poi un accenno di sorriso, senza alcuna smorfia e espressione provocante. Lei non ne ha bisogno per essere bella e sensuale.