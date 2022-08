Se hai nel portafoglio questa moneta, sei ricco e non lo sai: vale decine di migliaia di euro

Fino a trentamila euro per questa rarissima moneta. I collezionisti sono veramente pronti a tutto pur di averla. Scopriamo di quale pezzo si tratta e perché è tanto appetibile al giorno d’oggi.

L’euro è la moneta che ha caratterizzato gli ultimi decenni di storia legati all’Unione Europea. Una cosiddetta moneta unica che ha una storia dietro davvero di non poco conto e che comprende decine e decine di paesi.

Tra cui la Finlandia, che ha adottato tale cambio davvero presto e come tanti altri stati ha caratterizzato le sue monete legandole strettamente al proprio stato. Una da due euro in particolare, tanto ricercata dai collezionisti per via dei fiori “disegnati” sopra tale moneta.

Monete e collezionisti: una storia che ci trascina fino a Petrarca

Il collezionismo di monete, è certamente famoso in tutto il mondo. Una pratica effettuata ormai da moltissimi anni. Ma non in molti conoscono la storia di questo ramo del collezionismo.

Spesso riguarda quei pezzi che hanno circolato in commercio per breve tempo, oppure quelle che presentano degli errori; o ancora, può riguardare anche quelle monete così belle che hanno anche una certa rilevanza storica solo per questo.

Collezionismo di monete e numismatica – studio scientifico delle stesse – sono due cose ben distinte, anche se chiaramente strettamente collegate. Infatti, spesso i collezionisti sono pure studiosi di numismatica.

Questo fenomeno, raccolta di monete per la loro espressione artistica o valore storico, risale all’antichità. La tradizione assegna a Petrarca la nascita del collezionismo di monete moderno. Per quanto riguarda le monete, lo stato di conservazione è molto importante perché è proprio da questo particolare che dipende il valore della moneta.

Due euro che ne possono valere 30mila: ecco la moneta di fiori della Finlandia

Tornando alla Finlandia e la sua moneta “dei fiori”, parliamo del pezzo standard della Finlandia per quanto riguarda i due euro. Gli amici dell’est hanno scelto di omaggiare la flora del paese, raffigurando due fiori che fanno parte della pianta di cameoro, forma di Lampione antico dal nome rubus camemorus.

Nel 2006, la Finlandia come altri stati ha sviluppato dei restyling per le monete. Alcune di queste, possono valere fino a venti euro. Ma ne esiste una tipologia che può arrivare a costare addirittura oltre 30mila euro.

Un pezzo realizzato per omaggiare l’allargamento dell’Unione Europea. Presenta una forma di albero stilizzato. Simbolo di un’emissione estremamente ambita, tanto da arrivare allo straordinario prezzo che vi dicevamo prima. La valutazione reale non supererebbe i cinquanta euro, ma i collezionisti li conosciamo bene: la loro logica è collegata alla loro passione, ben diversa quindi dal modo di pensare del resto delle persone.