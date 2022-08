Balotelli, ha cambiato totalmente vita | Nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare, fans scioccati

L’attaccante italiano Mario Balotelli dopo una vita da “bad boy” ha deciso di cambiare completamente vita.

Mario Balotelli è uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano. Sbarcato il lunario ancora giovanissimo con la maglia dell’Inter, Super Mario non è riuscito a mostrare con continuità tutte le sue immense qualità finendo piano piano ai margini anche della Nazionale.

Sono lontani i tempi in cui l’attaccante schiantava la Germania in semifinale dell’Europeo 2012 con una doppietta e mostrava al mondo intero il suo fisico statuario. A gennaio è tornato a far parte del gruppo dell’Italia, convocato dal suo mentore Mancini per uno stage salvo poi non essere chiamato per i playoff che sono costati agli Azzurri la qualificazione al prossimo Mondiale.

Attualmente Balotelli gioca in Turchia, con la maglia dell’Adana Demirspor allenata da un altro storico italiano: Vincenzo Montella. Nella scorsa stagione, Super Mario è stato grande protagonista nel campionato turco mettendo a segno ben 18 gol in 31 presenze facendo anche sperare in un suo grande ritorno su grandi palcoscenici.

Ora l’ex bambino prodigio dell’Inter potrebbe cambiare nuovamente aria, lasciando la Turchia. Il suo futuro potrebbe infatti essere in Svizzera, con il Sion che sarebbe in pressing su di lui da diverso tempo.

Balotelli è cresciuto con la fama del bad boy, ma recentemente avrebbe completamente cambiando vita. L’attaccante, infatti, sembra aver messo a posto la testa e il merito sarebbe tutto di una ragazza.

Balotelli, la nuova fidanzata gli fa mettere la testa a posto

Dalla fine del del 2021, Balotelli sta vivendo una nuova storia d’amore con una ragazza italiana. Trattasi di Francesca Monti, 23enne che fino all’annuncio del calciatore era sconosciuto al mondo dello spettacolo e del gossip.

La bella compagna di Super Mario, infatti, lavorerebbe come cameriera al Tucanos’ Beach sulla costa adriatica. L’attaccante sarebbe presissimo dalla sua nuova fiamma, tanto che recentemente si è reso protagonista di un gesto importante.

Il calciatore, a inizio luglio, ha fatto conoscere sua figlia Pia alla fidanzata. Un gesto importante che dimostra quanto Balotelli tenga a questa relazione.

Ma non solo. Sui social l’italiano ha mostrato un lato di se totalmente differente rispetto all’immagine del bad boy del passato. In una storia Instagram, Balotelli ha pubblicato una frase romantica che ha sorpresa molti dei suoi follower: “L’amore è ciò che ti fa tirare fuori il meglio dell’altro, non è solo un sentimento”.

E così la bella mora Francesca Monti sarebbe riuscita a far mettere la testa a posto a Super Mario che anche in campo è parso più tranquillo e meno propenso a gesti sconsiderati.