Bugo rompe il silenzio su Morgan dopo due anni: “Riconciliazione? Non avrebbe senso”

Cristina Bugatti, in arte Bugo, è tornato sulla vicenda del Festival di Sanremo 2020 e la lite con Morgan: ecco cosa ha detto.

Due cantanti amatissimi dal grande pubblico, due artisti poliedrici della musica nostrana: stiamo parlando di Bugo e Morgan. I due, come ricorderanno in molti, furono protagonisti di uno scontro sul palco del Teatro Ariston.

Era il Festival di Sanremo del 2020, condotto da Amadeus e Fiorello, durante una delle serate Morgan cambiò il testo della canzone cantata in coppia con Bugo. Frasi che ancora oggi è possibile ricordare. La vicenda è stata oggetto di diverse parodie ed è finita anche in una canzone portata al Festival l’anno successivo, quella de Lo Stato Sociale.

Sono passati più di due anni ma Bugo – nome d’arte di Cristian Bugatti – e Morgan, ovvero Marco Castoldi, non hanno fatto pace, anzi. Ecco cosa ha detto il cantante toscano in una recente intervista.

Le parole di Bugo

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Bugo è tornato sulla famosa querelle con Morgan, ma ha anche parlato dei progetti futuri. Il cantante ha spiegato: “Stando ai sondaggi e alle lettere che ricevo, il pubblico ha riconosciuto nel mio atteggiamento una forma di dignità. Ecco perché ancora oggi quando qualcuno mi parla di una ‘riconciliazione’ con Morgan io rispondo che non avrebbe senso, perché lui ha scelto di comportarsi in un modo che io non approvo”.

E ancora: “Peraltro, lui continua a parlare male di me in televisione, sembra quasi ossessionato da me. Boh, magari si diverte così, affari suoi”. Non tutti sanno, però, che la vicenda è arrivata in tribunale: “Un evento voluto dai miei editori, più che da me. Non è una questione di scuse o di perdono, ma credo che una riconciliazione sia impossibile, perché anche qualora lui la dovesse proporre io non potrei credergli”.