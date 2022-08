Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta uno scatto di inizio anno | Quando è iniziata la loro storia

Quando è iniziata realmente la presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Cerchiamo di scoprire la verità.

Continua a tenere banco, nel mondo gossip e dello spettacolo nostrano, e non solo, la separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi.

Da settimane emergono retroscena clamorosi, più o meno confermati, sull’ormai ex coppia e torna ricorrente il nome di Noemi Bocchi – già balzato agli onori della cronaca rosa nel febbraio scorso – come presunta nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso.

In questi giorni, Francesco Totti è approdato a Sabaudia, dove si sta godendo le vacanze insieme ai figli, mentre Ilary Blasi è in vacanza sul Lago di Braies, dopo essere stata a sua volta sul litorale laziale con Cristian, Chanel e Isabel.

Lo scatto che sta facendo discutere

Nei giorni scorsi, numerosi media, hanno fatto notare come Francesco Totti – a Sabaudia – e Noemi Bocci, a San Felice al Circeo, siano di fatti molto vicini anche durante le vacanze. Si è parlato poi di uno yatch che avrebbe prelevato la bella 34enne romana, mentre alcuni suoi amici hanno spiegato che, per la prima volta da anni, Bocchi non è partita per la Sardegna. Insomma, troppe coincidenze per molti.

Stando alle prime ricostruzioni, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sarebbero conosciuti lo scorso autunno. Stamane, il sito Leggo, ha pubblicato uno scatto risalente al gennaio scorso presso un aeroporto in cui si vede l’ex numero dieci giallorosso in compagnia di una misteriosa bionda. L’identità di quest’ultima non è chiara, dal momento che il volto è coperto dalla mascherina. Potrebbe essere proprio la 34enne romana? Non è chiaro.