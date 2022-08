Maria De Filippi, sapete chi è la sua migliore amica? Una donna dello spettacolo famosa quanto lei

Di Maria sappiamo molto sotto il profilo professionale. E, ovviamente, della lunga relazione con Maurizio Costanzo. Ma ha un’amica speciale…

Con Maurizio Costanzo forma una delle coppie più longeve della televisione italiana. Stiamo parlando di Maria De Filippi, tra le più apprezzate conduttrici televisive del panorama nostrano. Ma sapete chi è la sua migliore amica? E’ anche lei una donna molto nota agli italiani.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha oggi 83 anni. Giornalista che, con il suo “Maurizio Costanzo Show” ha anticipato i tempi dei talk show come li conosciamo oggi. Nella sua vita si è sposato quattro volte. Molti dei suoi amori sono state donne di grande fama. Dalle giornaliste Lori Sammartino e Flaminia Morandi, passando per l’attrice Simona Izzo e la conduttrice Marta Flavi.

Ovviamente, però, il suo amore più noto è quello con Maria De Filippi. Altro volto noto di Mediaset e anch’ella capace di precorrere i tempi con i suoi programmi. “Amici” e “Uomini e donne”, programmi molto datati e tuttora in auge, anticipano di diversi anni infatti quelli che saranno i talent show e i reality. Soprattutto a sfondo artistico e sentimentale. Non possiamo dimenticare, inoltre, il successo, tuttora attivo, di “C’è posta per te”.

I due si sposano nel 1994. Appena un anno prima del fatidico sì, i due rimasero anche coinvolti nell’attentato di via Fauro, vicino al teatro Parioli. Un atto di matrice mafiosa da cui tutti si salvarono miracolosamente. Costanzo era finito nel mirino per il suo impegno contro Cosa Nostra, che in quel periodo imperversava nel nostro Paese.

Nel 2002 la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, che all’epoca aveva dieci anni, poi definitivamente da loro adottato nel 2004. Insomma, una coppia unita. Anche per via delle attenzioni reciproche.

La migliore amica di Maria De Filippi

Maria De Filippi è sempre stata molto schiva rispetto alla sua vita privata e amicale. Per questo mai avremmo potuto immaginare che una delle sue migliori amiche fosse una donna nota nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando della bellissima Stefania Orlando.

Oggi 55enne, Stefania Orlando, dopo aver debuttato negli anni novanta come valletta, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui “I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e “Unomattina in famiglia”. Il suo esordio è del 1994 con la trasmissione “Sì o no?” e per circa un decennio lavora davvero tanto. Oltre alle trasmissioni già menzionate, da segnalare anche la sua partecipazione allo show di Giorgio Panariello, “Torno sabato”, e, ancor prima “Scommettiamo che…” e il “Tg Rosa”.

Un piccolo appannamento successivamente. E, infatti, iniziano le partecipazioni ai talent e ai reality show. Stefania Orlando è concorrente sia di “Tale e Quale Show”, ma, soprattutto, del “Grande Fratello VIP”. Negli ultimi anni si è specializzata soprattutto nella conduzione delle televendite televisive.

Stefania Orlando e Andrea Roncato sono stati uniti e appassionati per diversi anni. Si sposano nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento. E divorziano dopo due. Una storia e una relazione assai nota. Ci ha sorpreso, invece, scoprire l’intenso rapporto con Maria De Filippi, che a quell’unione era stata addirittura testimone di nozze.