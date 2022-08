Melissa Satta, il lato B fa impazzire i fans | “Tutte mettono il bikini ma è lei la numero uno”

36enne, nata a Boston, ma sarda doc. Una lunga carriera per una delle donne più belle della televisione italiana.

Sarà l’aria di casa, ma Melissa Satta è ancora più bella del solito. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio account Instagram ufficiale, infatti, la showgirl si trova nella sua Sardegna. E, infatti, vediamo un bellissimo panorama. No, non ci riferiamo al mare sullo sfondo…

Carriera e vita di Melissa Satta

Una showgirl famosa e apprezzata, Melissa Satta. Nota per il suo lavoro in televisione, fin da giovanissima. Ma anche per la sua vita fuori dagli studi televisivi, che ha sempre attirato l’attenzione dei paparazzi e, quindi, dei fan, che la seguono con grande passione e affetto.

Nella sua vita, diverse le relazioni famose. La prima con il tronista Daniele Interrante tra il 2003 e il 2006. Tra il 2006 e il 2011 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Ed è poi rimasta nel mondo del calcio, dato che nel novembre 2011 ha allacciato una relazione con Kevin-Prince Boateng. Talento (mai totalmente espresso), che ha girato diverse squadre e che in Italia ha fatto le cose migliori con la maglia del Milan

Il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio Maddox Prince Boateng. Si sono sposati il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e separati nel gennaio 2019, per poi tornare insieme nel luglio 2019. Dopo un periodo di separazione, la coppia ha interrotto definitivamente la relazione nel dicembre 2020. Per anni i due hanno formato una delle coppie più fashion del panorama. Ma la loro relazione è ormai alle spalle.

Nonostante l’amore per il piccolo Maddox, sembra che i rapporti tra Melissa e Kevin Prince non siano idilliaci. Ma la showgirl non ha mai nascosto la sua voglia di rifarsi una famiglia, non lasciando Maddox figlio unico. Melissa Satta, quindi, ha superato momenti anche non semplicissimi. Ma adesso è legata a Mattia Rivetti, con cui è felice. Mattia non ha nulla a che vedere con il passato e con il mondo dello spettacolo. Rivetti, infatti, è un giovane imprenditore. È il nipote del fondatore della Sportswear Company, che include il marchio Stone Island.

Melissa è una delle showgirl più note della televisione italiana. La sua carriera si lega inevitabilmente alla sua esperienza come velina nel popolare programma “Striscia la notizia” di Antonio Ricci. Nell’ultima stagione l’abbiamo vista in scena nel “Club” condotto da Fabio Caressa su Sky la domenica sera, dopo la fine del posticipo della serie A.

Bellissima in Sardegna

Nata a Boston da genitori italiani del Sassarese che si trovavano per lavoro negli Stati Uniti. Tale circostanza le garantisce anche la cittadinanza statunitense. Durante il liceo ha praticato sport come il karate, a livello agonistico, diventando cintura marrone; poi ha giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

Insomma, nonostante sulla carta d’identità vi sia scritto Boston, Melissa è una sarda doc. Ed eccola, quindi, in vacanza nella sua regione. E sarà forse l’aria di casa a renderla ancor più bella. Non che ne abbia bisogno, per carità.

Ma il post pubblicato su Instagram si avvia verso i 100mila like. Questo perché, ancora, una volta, Melissa si mostra in costume e ci fa vedere quanto sia in forma. In particolare, il lato b della showgirl manda in visibilio i fan è uno in particolare ammette “la numero 1 è una sola” Melissa Satta.