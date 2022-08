Regno Unito, clamoroso: spunta un figlio segreto del Principe Carlo e minaccia il trono di William

Il Principe Carlo e la Duchessa Camilla Parker hanno un figlio segreto? L’incredibile vicenda che sta sconvolgendo il Regno Unito.

La Famiglia Reale britannica è sempre stata sotto i riflettori dei media e dei tabloid. Negli ultimi anni, poi, diversi scandali hanno scosso i Windsor, provocando in certi casi anche il diretto intervento della Regina Elisabetta II.

Non solo la cosiddetta MegExit, ovvero la fuga dei Duchi del Sussex, il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, in California. Ma anche vicende drammaticamente peggiori, come le accuse mosse a New York nei confronti del Duca Andrea, secondogenito della Sovrana.

Come se non bastasse, questa volta nel mirino è finito il Principe Carlo che, ricordiamo, è diretto discendente al trono e dunque futuro Re del Regno Unito. Ecco cosa è accaduto.

Il Principe Carlo ha un figlio segreto?

Dicevamo, un vero e proprio terremoto sta scuotendo il Regno Unito: un uomo, infatti, sostiene di essere il figlio segreto del Principe Carlo e della Duchessa Camilla Parker, nato quando i due si frequentavano e non erano ancora spostati. Ma andiamo con ordine. Di quest’uomo si parla da un po’: è un australiano di 56 anni e sui social si fa chiamare Prince Simon Charles Dorante-Day. Essendo maggiore di età del Principe William, Charles vorrebbe essere il secondo in linea di discendenza – dopo il Principe Carlo – per il trono del Regno Unito.

Ma la faccenda, che potrebbe sembrare anche grossolana, è stata portata addirittura in tribunale. Simon Charles, infatti, tre anni fa, ha iniziato un lungo iter legale per farsi riconoscere come erede al trono del Regno Unito, citando in giudizio il Ducato di Cornovaglia. La Cornovaglia, regione del sud dell’Inghilterra, come sappiamo, è residenza ufficiale del Principe Carlo e della Duchessa – appunto della Cornovaglia – Camilla Parker.

Le parole di Simon Charles

Al momento la battaglia legale è ancora in corso e Simon Charles ha spiegato: “Questo è il passo più importante che ho fatto fino a oggi. Volevo dare una data di scadenza perché abbiamo bisogno di risposte”.

L’uomo, inoltre, afferma di avere le prove di quanto detto: “Mia nonna ha lavorato per la Regina e mi ha chiaramente detto, più volte, che sono figlio di Carlo e Camilla”. Una vicenda incredibile che rischia di minare l’immagine del Principe Carlo.