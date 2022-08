Alessia Marcuzzi, il terribile racconto della conduttrice: “Ho rischiato la vita, a salvarmi è stata Lady Facchinetti”

Alessia Marcuzzi, sui social, ha raccontato della terribile esperienza per fortuna senza conseguenze della scorsa sera.

Lei è una delle conduttrici più note ed amate dal grande pubblico, al timone, in più di vent’anni di carriera, di diverse trasmissioni di grande successo. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi.

Dopo un anno sabbatico e la fine del rapporto di lavoro con Mediaset – durato quasi 25 anni – Alessia Marcuzzi, per la gioia dei suoi fan, è pronta a tornare sul piccolo schermo. Sarà infatti la conduttrice del format di Rai Due, Boomerissima.

In queste settimane, la conduttrice si sta godendo le ferie prima di ripartire il prossimo autunno. Nei giorni scorsi è stata a Londra, alla cerimonia di laurea del figlio Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

Il post di Alessia Marcuzzi

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Alessia Marcuzzi ha raccontato di come la moglie di Francesco Facchinetti – suo ex compagno e padre della piccola Mia – le abbia salvato la vita. Wilma Faissol, infatti, è intervenuta quando si è accorta che la nota conduttrice stava soffocando. Ha raccontato Marcuzzi: “Ieri sera Lady Facchinetti mi ha salvato la vita. Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto”.

E ancora: “Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Tanta paura per la conduttrice

Alessia Marcuzzi ha ringraziato Wilma Faissol: “Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa: ‘Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai’. E’ vero, non lo dimenticherò mai Wilma”. […] Comunque dì la verità, lo hai fatto anche perché senza di me ti saresti dovuta sorbire quel tipo colorato ancor di piu’, e questa non e’ cosa buona e giusta”.

Wilma Faissol, come ha spiegato la stessa conduttrice, ha imparato le manovre di primo soccorso quando viveva negli Stati Uniti. Alessia Marcuzzi si è poi soffermata sull’importanza di conoscere questi interventi – come la manovra di Heimlich – che possono salvare vita. La moglie di Francesca Facchinetti ha risposto al post: “Ale che amore che sei non lasciarsi sola che paura”.