Alfonso Signorini, l’Intervista shock | “Se io mi tagliassi le vene davanti a te…”

Alfonso Signorini è al lavoro per allestire il cast della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, al via da settembre. La scelta di un concorrente sta facendo però davvero discutere.

Sin da quando si è insediato al timone del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha cercato di puntare su concorrenti che potessero destare l’attenzione del pubblico. Non solo personaggi che sono in cerca di un rilancio nella propria carriera, ma anche persone più sconosciute ma che hanno dalla loro qualche dettaglio particolare che può alimentare le dinamiche all’interno della Casa.

E’ questo che lo ha spinto a scegliere un anno fa le tre sorelle Selassiè, una delle quali si è aggiudicata la vittoria, mentre ora è arrivato addirittura a cambiare il regolamento pur di permettere a un inquilino di poter partecipare.

Alfonso Signorini e la scelta destinata a fare discutere

Il cast del “Grande Fratello Vip 7” deve essere ancora ufficializzato totalmente, ma il primo nome è stato ufficializzato solo recentemente. E come da tradizione di Alfonso Signorini, si tratta di un personaggio destinato a fare scalpore.

La scelta è ricaduta su Giovanni Ciacci, che già in passato aveva provato a partecipare a “L’Isola dei Famosi”, ma che all’ultimo aveva dovuto dare forfait a causa di un imprevisto problema di salute.

La voglia di mettersi in gioco in un programma simile è però rimasta fortissima nello stylist e ora finalmente ce l’ha fatta. Il giornalista ritiene che l’uomo possa essere la persona adatta anche per una sua caratteristica particolare, che finora non era nota al pubblico: è sieropositivo. Lui approfitterà così di questa occasione per farsi conoscere meglio e raccontare come la malattia non abbia rivoluzionato particolarmente la sua vita.

Il regolamento del “Gf Vip” rivoluzionato solo per lui

Signorini crede che la presenza di Ciacci possa favorire dinamiche interessanti nel reality ed è per questo che aveva pensato a lui qualche tempo fa. Allora, però, la sua condizione impediva che lui potesse diventare uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip”: “Io volevo Ciacci già un anno fa – ha detto il giornalista in un’intervista a Libero -. Per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare”.

La vita dello stylist è però del tutto normale, nonostante la malattia. Se la diagnosi arriva in tempi rapidi, il virus resta presente ma grazie alle terapie antiretrovirali l’AIDS non si sviluppa.

Un concetto che è importante tutti sappiano e che il diretto interessato ci ha tenuto a sottolineare: “Se mi tagliassi le vene davanti a te e qualcuno entrasse in contatto con il mio sangue non gli accadrebbe nulla perché il virus c’è solo nella mia mappatura genetica – ha detto al settimanale ‘Chi’ -. Noi possiamo fare una vita come quella di qualsiasi altra persona perché non tramettiamo più nulla. Possiamo avere figli, possiamo fare l’amore con il nostro partner senza preservativo”.

Ed è questo che ha spinto il conduttore a modificare le norme: “Da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Quel divieto in Tv poteva essere comprensibile negli anni ’80 quando di AIDS si moriva sempre, ora non più – ha detto Signorini -. Per questo ne ho fatto una questione di principio”.

E Mediaset è stata ben felice di avallare la sua idea, consapevole della portata sociale che questo potrà avere.