Arriva il bonus animali, un aiuto concreto per le famiglie con amici a quattro zampe

Stare in compagnia di uno o più animali domestici per molti è imprescindibile, nonostante gestirli possa essere impegnativo, oltre che costoso. Per chi si trova in questa situazione è però in arrivo un bonus che potrà rivelarsi provvidenziale per molte famiglie.

Prendere uno o più animali domestici può essere importante non solo per la compagnia che sanno darci, ma anche perché possono garantire anche benefici importanti per la salute, nonostante molti tendano a sottovalutarlo. Non a caso, molti sono in grado di capire quando il proprietario è giù di morale e si avvicinano così in modo più che naturale per provare dare conforto. Basta semplicemente accarezzarli per stimolare il rilascio dell’ossitocina per entrambi e diminuire così il livello di stress. E’ anche per questo che tanti proprietari scelgono di averli con sè anche durante il periodo di vacanza trascorso lontano da casa.

Avere animali domestici fa bene alla salute e al morale

Recenti studi medici hanno dimostrato come la compagnia degli animali domestici faccia bene innanzitutto alla psiche. Non a caso, sono tanti gli anziani che sentono il bisogno di avere un cane o un gatto a cui dedicarsi, specialmente se non hanno parenti che vivono nelle vicinanze.

I benefici non sono però finiti qui. Chi ha un cane in modo particolare fa il possibile per garantirgli una passeggiata quotidiana, gesto che fa bene sia all’amico a quattro zampe sia a chi lo porta al guinzaghlio, che ha così la garanzia di poter stare in movimento in maniera piacevole e senza troppi sforzi.

Sulla base di quanto emerso da una ricerca dell’American Heart Association, si riduce inoltre il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari: è più difficile, infatti, che possano insorgere problemi quali diabete, pressione alta e sovrappeso.

A trarne giovamento sono anche i bambini, il cui sistema immunitario si rafforza: ci sono meno possibilità di sviluppare virus e batteri, oltre alle allergie. Abituare i più piccoli alla loro vicinanza li aiuta inoltre a essere più responsabili, ben sapendo quanto sia importante gestirli e assicurare loro in ogni tipo di bisogno.

Un aiuto economico per chi ha animali in casa

Garantire agli animali ogni loro bisogno ha però un costo non indifferente, non solo per l’acquisto del cibo, ma anche per altri aspetti collaterali quali la toelettatura e le visite dal veterinario. In quest’ultimo caso, inevitabilmente, la spesa può non essere indifferente se il nostro amico a quattro zampe dovesse andare incontro a un problema di salute.

Nel caso in cui si dovesse andare incontro a un intervento non programmato i prezzi sono tutt’altro che bassi e possono avvicinarsi in molti casi anche ai 1.000 euro. Un problema non da poco per chi ha uno stipendio mensile che si aggira attorno a quella cifra.

Lo Stato, però, fortunatamente ha deciso di non restare a guardare e permette ai proprietari di rientrare almeno in parte dall’investimento fatto. E’ infatti possibile usufruire della detrazione IRPEF, a condizione però di superare la franchigia pari a 129,11 euro. La detrazione massima per il 2022 è di 550 euro, 50 euro in più rispetto a un anno fa.

Per i residenti a Modena, però, è disponibile un’ulteriore opportunità grazie a un’agevolazione prevista dal Comune. Per ottenere il bonus è necessario essere in possesso di determinati requisiti: l’animale deve essere iscritto in ARAA (Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione); devono essere state sostenute spese veterinarie nel periodo che va dal primo marzo 2020 al trenta settembre 2022 e appartenenza a nuclei famigliari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore uguale o inferiore a 17.000 euro. L’importo ottenibile può arrivare a 150 euro, che salgono a 200 euro se i l’animale sia stato adottato da un canile o gattile del comune di Modena. La domanda può essere inviata entro il prossimo 10 ottobre.