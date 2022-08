Attenzione all’ultima incredibile moda che gira sui social | Non fatelo: è pericolosissimo

I social media sono uno strumento utilissimo e senza ombra di dubbio straordinario, in grado di legare tantissime persone divise in diversi luoghi nel mondo. Ma sanno fare pure l’opposto, purtroppo.

I social media, una fetta di internet tanto ricca di dettagli utili e piacevoli, come interagire con altri utenti, quanto piena anche di tutorial che possono più o meno aiutare altre persone. Sopratuttto con questo caldo che non accenna minimamente a fermarsi.

E sul web non mancano i cosiddetti rimedi, volti a dare consigli utili per stare al meglio. Tuttavia, fate bene attenzione, soprattutto ad una tendenza che sta spopolando su Tik Tok in cui viene consigliato di mettere cubetti di ghiaccio davanti al ventilatore per rendere l’aria più fresca.

Ventilatore: cosa non sai del congegno del momento

Il ventilatore è un dispositivo provvisto di pale rotanti azionate da un motore che ha lo scopo di spostare un flusso di aria o di altri gas. Per i ventilatori di piccole dimensioni potremmo definirla ventola, per quelli più grossi inseriti all’interno di un circuito soffiante.

Come tutti sappiamo, soprattutto in estate viene utilizzato per donare aria fresca. A differenza del condizionatore, non abbassa la temperatura del luogo in cui stiamo ma comunque ci dà sollievo muovendo l’aria verso di noi.

In questo modo, aumenta la velocità di evaporazione del sudore e si abbassa la temperatura.

I ventilatori possono essere: assiali, il gas viene aspirato e mandato nella stessa direzione; centrifughi o radiali, il gas viene inviato in direzione perpendicolare all’asse della girante; tangenziali, gas aspirato e mandato in direzione perpendicoalre rispetto all’asse della girante; ed elicocentrifughi, gas aspirato in direzione assiale e inviato in direzione radiale.

Tik Tok, la nuova tendenza: cosa c’è da sapere

Su Tik Tok, troviamo davvero multissimi video in cui viene spiegato come sistemare ciotole piene di ghiaccio davanti all’elettrodomestico o addirittura come attaccare buste di plastica piene di cubetti ghiacciati alla grata che protegge le pale del ventilatore.

Ma, ovviamente, si tratta di una mossa veramente molto pericolosa che potrebbe trasformare un senso di freschezza in tragedia. Il ghiaccio del resto è fatto di acqua che, come sappiamo, a contatto con l’elettricità chie attraversa il ventilatore acceso potrebbe creare un pericoloso cortocircuito.

In più, il ghiaccio sciogliendosi e tornando ad essere acqua potrebbe finire sui fili della corrente e provocare un incendio nell’appartamento con conseguenze imprevedibili per l’incolumità delle persone che ci vivono.