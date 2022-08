“Il Principino George? La Duchessa voleva per lui un altro nome”, Kate Middleton ha ceduto alle regole: ecco qual era

Kate Middleton si è arresa alle dure regole del protocollo di casa Windsor e cede sulla scelta del nome del primogenito

La famiglia reale inglese è nota per i rigidi protocolli che obbligano tutti i suoi membri e che vengono tramandati di generazione in generazione. Le royal rules non ammettono deroghe ed eccezioni e vanno applicate anche per coloro che si trovano nella linea più bassa della successione al trono.

Lo sa bene Kate Middleton che da anni oramai è tenuta al rispetto delle prassi secolari di casa Windsor. Non poteva aspettarsi diversamente nemmeno quando è stato il momenti di scegliere il nome del suo primo figlio, il piccolo George, attesissimo pargolo ad oggi terzo in linea di successione.

A quanto pare Kate Middleton avrebbe voluto chiamare il primogenito in altro modo ma la sua volontà nulla ha potuto contro le rigide regole del protocollo reale. Anche la scelta del nome è una “questione di famiglia” e la regola vuole che si debba rendere omaggio a uno degli antenati della corona per tutti i propri eredi.

Kate e William obbligati a chiamare il primogenito George

Kate e William non hanno avuto dunque scelta nel momento in cui è nato il loro primogenito. Il piccolo George porta il nome del padre della regina Elisabetta II, il re Giorgio VI. Un nome importante per il royal baby che un giorno potrebbe salire sul trono d’Inghilterra.

Secondo le indiscrezioni la prima scelta di Kate sarebbe stata orientata verso il nome Alexander. Simpatico è l’aneddoto che vuole che i Duchi di Cambridge abbiano affidato la scelta al caso. Pare che la Duchessa abbia scritto i due nomi su dei fogliettini di carta lasciando scegliere al suo cocker. E la scelta sarebbe caduta proprio sul pezzo di carta prescelto dalla Regina Elisabetta, in ossequio alla tradizione reale.

Nuova vita per i Duchi di Cambridge

Il principino George ha da poco compiuto 9 anni e si prepara a vivere una nuova vita insieme alla propria famiglia. Da settembre per il duca e la duchessa di Cambridge inizierà infatti un nuovo capitolo. William e Kate hanno deciso di lasciare Londra per stabilirsi a Windsor, nell’Adelaide Cottage.

La scelta è data dalla volontà di essere più vicini alla regina che ha fatto del Castello di Windsor la sua residenza permanente. Il piccolo George e la sorellina Charlotte frequenteranno una nuova scuola per iniziare una vita nuova lontana dalle pressioni e dai riflettori londinesi.